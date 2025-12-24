MÁS ALLÁ DE LOS REGALOS: PASTOR EVANGÉLICO DAVID PAILLÁN CONEY ABORDA EL SIGNIFICADO PROFUNDO DE LA NAVIDAD

Esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, el pastor evangélico David Paillán Coney conversó con la ciudadanía sobre el significado de la Navidad para la comunidad cristiana evangélica, enfatizando la importancia de rescatar su sentido espiritual por sobre las prácticas asociadas al consumismo.

Durante la entrevista, el pastor señaló que para los cristianos evangélicos la Navidad tiene como eje central la figura de Jesucristo, afirmando que “la imagen la persona de Jesús, para nosotros eso es la base la importancia del asunto”. En ese contexto, explicó que el enfoque no está puesto en los aspectos materiales, sino en el mensaje que representa su nacimiento.

Paillán fue enfático en señalar que el acto de regalar o compartir no es negativo en sí mismo, pero advirtió sobre los riesgos de perder el sentido original de la celebración, indicando que “no es malo regalar no es malo compartir el problema está en el afán del consumismo en el cumplir expectativas”. Agregó que muchas veces la presión social termina desvirtuando el verdadero propósito de estas fechas.

En esa línea, reflexionó sobre la crianza y las expectativas que se transmiten a las nuevas generaciones, citando que “Pilar Sordo dice que somos la generación que dice -le voy a dar a mi hijo todo lo que no tuve en la infancia-”, lo que, a su juicio, contribuye a reforzar una mirada material de la Navidad.

Finalmente, el pastor hizo un llamado a profundizar en el significado espiritual de esta celebración, señalando que “alrededor del nacimiento de jesus hay muchos mitos lo que tenemos que buscar es la esencia de lo que significa la navidad, para nosotros los cristianos el nacimiento de nuestro señor jesucristo”, invitando a la comunidad a vivir estas fechas desde la fe, la reflexión y el compartir genuino.

