MENSAJE DE ESPERANZA Y UNIDAD DEL OBISPO OSCAR BLANCO EN VÍSPERAS DE NOCHEBUENA "UNA FELIZ Y ESPERANZADA SANTA NAVIDAD PARA LA FAMILIA Y NUESTRA REGIÓN"

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Obispo de la Diócesis de Punta Arenas, Oscar Blanco Martínez, conversó con la comunidad en el marco del 24 de diciembre, víspera del nacimiento del Niño Jesús, abordando el significado de la Navidad y las tradiciones propias de la Iglesia, junto con un mensaje de unión y esperanza para las fiestas de fin de año.

Durante su intervención, el obispo realizó un llamado a la reflexión espiritual, invitando a la comunidad creyente a vivir estas fechas con sentido profundo, recordando el verdadero significado de esta celebración cristiana. En ese contexto, señaló que “no perder el verdadero sentido de la navidad” es fundamental, agregando que “es importante que los creyentos que los cristianos no perdamos el sentido de esta fiesta”.

Asimismo, Oscar Blanco destacó dos pilares esenciales que, a su juicio, no pueden faltar en la celebración navideña, subrayando que “hay dos aspectos que no pueden faltar en navidad uno es la familia y lo segundo diria yo que no hay navidad sin austeridad, sin pobreza, los primeros que fueron a conocer a reconocer y a adorar al niño dios fueron los pobres, gente sencilla”.

Finalmente, el Obispo de Punta Arenas reforzó su mensaje de esperanza y encuentro, invitando a la comunidad a vivir una Navidad marcada por la sencillez, la solidaridad y el compartir en familia, valores que —según expresó— permiten mantener viva la esencia del nacimiento de Jesús más allá de lo material.



