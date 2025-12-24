Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

MENSAJE DE ESPERANZA Y UNIDAD DEL OBISPO OSCAR BLANCO EN VÍSPERAS DE NOCHEBUENA "UNA FELIZ Y ESPERANZADA SANTA NAVIDAD PARA LA FAMILIA Y NUESTRA REGIÓN"

Buenos días región.

obispoblanco

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Obispo de la Diócesis de Punta Arenas, Oscar Blanco Martínez, conversó con la comunidad en el marco del 24 de diciembre, víspera del nacimiento del Niño Jesús, abordando el significado de la Navidad y las tradiciones propias de la Iglesia, junto con un mensaje de unión y esperanza para las fiestas de fin de año.

Durante su intervención, el obispo realizó un llamado a la reflexión espiritual, invitando a la comunidad creyente a vivir estas fechas con sentido profundo, recordando el verdadero significado de esta celebración cristiana. En ese contexto, señaló que “no perder el verdadero sentido de la navidad” es fundamental, agregando que “es importante que los creyentos que los cristianos no perdamos el sentido de esta fiesta”.

Asimismo, Oscar Blanco destacó dos pilares esenciales que, a su juicio, no pueden faltar en la celebración navideña, subrayando que “hay dos aspectos que no pueden faltar en navidad uno es la familia y lo segundo diria yo que no hay navidad sin austeridad, sin pobreza, los primeros que fueron a conocer a reconocer y a adorar al niño dios fueron los pobres, gente sencilla”.

Finalmente, el Obispo de Punta Arenas reforzó su mensaje de esperanza y encuentro, invitando a la comunidad a vivir una Navidad marcada por la sencillez, la solidaridad y el compartir en familia, valores que —según expresó— permiten mantener viva la esencia del nacimiento de Jesús más allá de lo material.


futsalpuntaarenas

EL CAMPEÓN DEL EXTREMO SUR VA POR TODO: PUNTA ARENAS FUTSAL ENFRENTA A COLO COLO ESTE SÁBADO EN LA SUPERCOPA POR UN CUPO A LIBERTADORES

FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

Leer Más

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

navidad2026
viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

“ES UN MUY MAL ‘REGALO DE NAVIDAD’ PARA MAGALLANES“: DIPUTADO CARLOS BIANCHI DENUNCIÓ NUEVA SUSPENSIÓN DE SUBSIDIO A TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

jovenesagriculturaindap

NUEVAS MANOS PARA LA AGRICULTURA NATALINA, JÓVENES QUE SE QUEDAN Y PRODUCEN CON APOYO DE INDAP

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”