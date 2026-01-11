Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de enero de 2026

COMUNIDAD DE RÍO VERDE CONMEMORÓ A LA VIRGEN DE MONTSERRAT

​La peregrinación congregó a fieles en una jornada de recogimiento y fe, marcada por celebraciones eucarísticas y testimonios de participantes que valoraron la organización y el significado espiritual.

Peregrinación Virgen de Montserrat

Durante la jornada del domingo 11 de enero, la Ilustre Municipalidad de Río Verde realizó la Peregrinación en honor a la Virgen de Montserrat, que constituye uno de los hitos religiosos y comunitarios significativos de la comuna.

​La jornada comenzó dando paso a un espacio de recogimiento, fe y encuentro comunitario en el que se desarrollaron dos misas presididas por el obispo Oscar Blanco. La celebración de este año tuvo un especial significado tras la visita en julio de 2025 de un grupo conformado por cinco peregrinos magallánicos al Monasterio de Montserrat en la ciudad de Cataluña en España.

El objetivo de la peregrinación a la Virgen de Montserrat es venerar y agradecerle a Dios por el don del agua bautismal que incorpora a las personas, a la familia de Dios y al pueblo cristiano.

El obispo de la Iglesia de Magallanes, Oscar Blanco Martínez, destacó que "en esta fiesta hemos recordado el bautismo del Señor Jesús y que nos recuerda nuestra propia vocación de cristianos".

​Ana María Gaete, en su primera peregrinación a la Virgen de Montserrat, destacó que "ha sido una experiencia hermosa por el paisaje sumada a la organización que realizan".

Katerine Martínez comentó que "fue una jornada maravillosa, nos acompañó el clima y la eucaristía estuvo muy plena".

madre y su cachorro de Gato Geoffroy (Leopardus geoffroyi)

REGISTRAN A MADRE Y CACHORRO DE GATO DE GEOFFROY EN ESTANCIA DE RÍO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Leer Más

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

CORRAL MUNICIPAL (2)
nuestrospodcast
Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Peregrinación Virgen de Montserrat

COMUNIDAD DE RÍO VERDE CONMEMORÓ A LA VIRGEN DE MONTSERRAT

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Juguemos en Verano: Consejos para promover el bienestar de las niñas y niños

JUGUEMOS EN VERANO: CONSEJOS PARA PROMOVER EL BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO PRC (2)

MUNICIPIO CIERRA AUDIENCIAS PÚBLICAS POR IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR