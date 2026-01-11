COMUNIDAD DE RÍO VERDE CONMEMORÓ A LA VIRGEN DE MONTSERRAT

Durante la jornada del domingo 11 de enero, la Ilustre Municipalidad de Río Verde realizó la Peregrinación en honor a la Virgen de Montserrat, que constituye uno de los hitos religiosos y comunitarios significativos de la comuna.

​La jornada comenzó dando paso a un espacio de recogimiento, fe y encuentro comunitario en el que se desarrollaron dos misas presididas por el obispo Oscar Blanco. La celebración de este año tuvo un especial significado tras la visita en julio de 2025 de un grupo conformado por cinco peregrinos magallánicos al Monasterio de Montserrat en la ciudad de Cataluña en España.

El objetivo de la peregrinación a la Virgen de Montserrat es venerar y agradecerle a Dios por el don del agua bautismal que incorpora a las personas, a la familia de Dios y al pueblo cristiano.

El obispo de la Iglesia de Magallanes, Oscar Blanco Martínez, destacó que "en esta fiesta hemos recordado el bautismo del Señor Jesús y que nos recuerda nuestra propia vocación de cristianos".

​Ana María Gaete, en su primera peregrinación a la Virgen de Montserrat, destacó que "ha sido una experiencia hermosa por el paisaje sumada a la organización que realizan".



Katerine Martínez comentó que "fue una jornada maravillosa, nos acompañó el clima y la eucaristía estuvo muy plena".