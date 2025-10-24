HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES ALERTA AUMENTO DE CONSULTAS RESPIRATORIAS POR INFLUENZA A

​El Hospital Clínico Magallanes (HCM) informó un aumento sostenido en las consultas respiratorias de las últimas semanas, fenómeno que coincide con el incremento de circulación viral por Influenza A, reportado por el Laboratorio del establecimiento. Esta situación ha generado un repunte de la demanda asistencial en la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH), tanto en adultos como en población pediátrica, extendiendo el peak de atenciones más allá del período habitual de la campaña de invierno.



Actualmente, del total de consultas registradas en la UEH, un 9% corresponde a causas respiratorias en adultos y un 40% en pacientes pediátricos. Antes del 18 de septiembre, las cifras eran menores: 10% en adultos y 25% en niños.



Pese a que el porcentaje de consultas no ha aumentado drásticamente, sí se ha evidenciado un incremento en las hospitalizaciones por cuadros respiratorios, lo que refleja mayor gravedad de los casos.



En Pediatría, durante septiembre se hospitalizaron 14 pacientes por causas respiratorias, mientras que en lo que va de octubre ya se contabilizan 10.



En el caso de adultos, en septiembre fueron 39 hospitalizaciones y en octubre se registran 48, evidenciando una tendencia al alza.



“Hemos tenido un aumento significativo post 18 de septiembre”



La doctora Magda Torres, médico urgencióloga y subrogante de la Jefatura de la Unidad de Emergencia Hospitalaria, explicó que el alza ha sido evidente tras las Fiestas Patrias:



“Después de la semana del 18 de septiembre hubo una alta significativa de las enfermedades respiratorias, tanto en pacientes adultos como en urgencias pediátricas también”, señaló.



Respecto a las medidas de prevención, la especialista enfatizó que la ciudadanía debe mantener las recomendaciones básicas de autocuidado:



“El uso de tapabocas sigue siendo fundamental, especialmente si se va a estar en contacto con adultos mayores, niños pequeños o personas inmunosuprimidas. También es importante el lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y cubrirse al toser”, indicó.



Sobre cuándo acudir a la urgencia, la doctora Torres precisó que:



“En casos de infecciones respiratorias leves en pacientes sanos, se puede acudir a un SAPU o SAR cercano. La mayoría son virales y se resuelven con reposo, hidratación y antiinflamatorios. En cambio, los pacientes de riesgo —diabéticos, inmunosuprimidos o con enfermedades respiratorias crónicas— deben consultar precozmente. Las señales de alarma son dificultad para respirar o fiebre persistente por más de tres días”.



“El comportamiento viral ha sido atípico este año”



El doctor Rodrigo Muñoz, infectólogo del Hospital Clínico de Magallanes, complementó que el patrón de circulación viral ha cambiado respecto a años previos:



“El comportamiento de la infección respiratoria este año ha sido bien atípico en relación a la época pre-COVID. Estamos viendo desde los últimos dos o tres años circulación viral importante durante casi toda la temporada”, explicó.



Agregó que, actualmente, “tenemos un aumento de circulación de Influenza A bastante marcado en las últimas semanas, con hospitalizaciones en pacientes de distintas edades y factores de riesgo. Aún no sabemos si esta tendencia va a disminuir o mantenerse en los próximos días”.



El especialista insistió en la necesidad de mantener las medidas preventivas:



“Es muy importante el lavado de manos, cubrirse la boca al toser, ventilar los ambientes y evitar el contacto con personas vulnerables. El uso de mascarilla sigue siendo una medida efectiva para reducir la transmisión viral”, afirmó.



Medidas preventivas y vacunación disponible



El Hospital Clínico de Magallanes recordó que el uso de mascarilla es obligatorio en la Unidad de Emergencia Hospitalaria, y que su Vacunatorio, ubicado en el primer piso del CAE Adulto, cuenta con vacunas contra la Influenza y la Neumonía.



Asimismo, se reitera la recomendación de no visitar a familiares hospitalizados si se presentan síntomas respiratorios, con el fin de evitar la propagación de virus dentro del establecimiento.





