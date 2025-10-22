CONFERENCIA SOBRE MAREA ROJA REÚNE EN PUNTA ARENAS A CIENTÍFICOS DE TODO EL MUNDO

Durante una semana expertos nacionales e internacionales compartieron sus conocimientos en la 21° Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas (ICHA, por sus siglas en inglés), la reunión mundial más importante sobre esta materia, y que es una iniciativa de la Sociedad Científica Internacional sobre Algas Nocivas.

El principal objetivo de esta conferencia fue disponer de una tribuna que permita conocer el grado de avance del conocimiento científico y tecnológico sobre las floraciones de algas nocivas (FAN) -desde la biología molecular hasta el uso de imágenes satelitales-, a una audiencia científica internacional estimada de 500 personas, además de tomadores de decisiones tanto del sector público como del privado.

Verónica Vallejos, seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, comentó que congregar en la región a la comunidad científica internacional en torno al problema de las mareas rojas, "no sólo es una gran oportunidad para seguir avanzando en el conocimiento, sino también para seguir generando posibilidades de colaboración y acercar la información a la comunidad. Agradeciendo el trabajo liderado por el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, para desarrollar este evento en Punta Arenas, espero que nuestras investigadoras e investigadores sigan avanzando en resultados sobre las mareas rojas que se presentan en la región, y apoyen a nuestras instituciones en la prevención y la toma de decisiones, apoyando además a quienes viven del mar y sus productos".

Por su parte Claudio Maggi, presidente del Consejo Directivo de IFOP, comentó que "nos honra ser anfitriones de esta conferencia internacional bienal, ICHA, considerada la reunión científica más importante a nivel mundial, sobre el tema de las Algas Nocivas. En el contexto actual de la crisis climática global y la creciente relevancia de la pesca y la acuicultura como fuentes sostenibles de seguridad alimentaria, es más importante que nunca profundizar en la comprensión de las Algas Nocivas (FAN) y sus efectos, con el fin de mejorar la capacidad de prevención, mitigación y respuesta ante ellas".

Dado el significativo y delicado impacto socioeconómico de las algas nocivas en la pesca, la agricultura y la recolección de recursos hídricos en nuestro país, el IFOP cuenta con una larga trayectoria en investigación básica y aplicada sobre las FAN. Con este enfoque, desde principios de los años noventa, ha impulsado diversos programas permanentes de monitoreo e investigación en y en el océano Pacífico, que abarcan más de 300 sitios de muestreo.

Durante la apertura, Maggi también relevó el destacado papel del Comité Organizador Nacional, compuesto por más de 60 científicos participantes invitados de diversas instituciones de investigación distribuidos en diferentes grupos de trabajo. "Su compromiso y dedicación han sido cruciales para la exitosa organización de la Conferencia".

Leonardo Guzmán Méndez, investigador senior de IFOP y presidente del comité organizador local, valoró la relevancia de instancias como ésta, ya que "son fundamentales porque permiten compartir el estado del arte, establecer colaboraciones y conocer las preguntas que mueven a la ciencia global". Agregó además que "el que se realice aquí, en Magallanes, demuestra que Chile tiene la capacidad de organizar eventos internacionales de alto nivel en un territorio que no sólo presenta algas tóxicas, sino que también representa la puerta de entrada a la Antártica".

"Este evento reúne a los científicos de mayor importancia en el estudio de las floraciones de algas nocivas y sus toxinas. La conferencia en cada una de sus charlas permitirá, entre otros, conocer los resultados de experiencias realizadas en todo el mundo respecto a esta temática, profundizar en el comportamiento de estos organismos frente al cambio climático, sobre las nuevas tendencias en sistemas de monitoreo y mitigación y, además, generar redes de colaboración nacional e internacional facilitando nuestra integración a nivel global", concluyó Gastón Vidal, Jefe de la División de Investigación en Acuicultura de IFOP.

