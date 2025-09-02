2 de septiembre de 2025
MAS DE TRESCIENTAS PROPUESTAS DE TODO CHILE FUERON RECIBIDAS PARA LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2025
La FAE es una iniciativa del INACH con financiamiento del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Luego de intensos meses de recepción de propuestas de investigación de estudiantes de todo Chile y la posterior evaluación de estas, ya se encuentran seleccionados los 15 trabajos que darán vida a la XXII Feria Antártica Escolar (FAE 2025) que cada año efectúa el Instituto Antártico Chileno (INACH).
Constanza Jiménez, encargada de Educación del INACH, señala que "este 2025 recibimos 328 propuestas de investigación en temáticas antárticas, un aumento claro si lo comparamos con las 264 del año pasado. De las propuestas que llegaron este año, 290 pasaron el examen de admisibilidad y esto equivale a la participación de 563 estudiantes de enseñanza media y 195 docentes guía pertenecientes a las 16 regiones del país".
Jiménez resaltó que las propuestas recibidas fueron evaluadas por mas de cien investigadores e investigadoras del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), junto a profesionales del INACH. "Como Instituto estamos muy contentos por la gran convocatoria a nivel nacional. Este año vimos que las líneas de investigación más recurrentes fueron la biotecnología, ciencias de la Tierra, cambio climático, y las ciencias sociales y humanidades".
Gino Casassa, director del INACH, apunta que "recibimos más de trescientos trabajos de estudiantes de todo el país, lo que demuestra siempre el interés de las nuevas generaciones en el Continente Blanco. Más de quinientos alumnos de nuestro país pensaron en propuestas antárticas y a las y los seleccionados los estamos esperando en Punta Arenas para vivir una gran fiesta de la ciencia escolar en noviembre".
La Feria Antártica Escolar (FAE) es una iniciativa del Instituto Antártico Chileno y se lleva a cabo con financiamiento del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Señalar que los y las ganadoras de esta nueva versión serán parte de la Expedición Antártica Escolar en el Continente Blanco.
El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).
Seleccionados FAE 2025
Propuesta
Establecimiento
Comuna
Estudiantes
Docente
Explorando la geología antártica desde el aula: comparación de rocas orbiculares entre la isla Hovgaard (Antártica) y la Región de Atacama (Chile)
Liceo José Antonio Carvajal
Copiapó
Arístides José Andrés Bethencourt Díaz y Paz Ayline García Molina
Karen Andrea Cerda Reyes
Ecos del hielo: sonificación de datos climáticos de la Antártica como estrategia educativa y sensorial para promover la conciencia ambiental en la comunidad
Liceo Bicentenario Altos del Mackay
Coyhaique
Agustina Paz Bujes Ageno y Emma Acosta Segura
Montserrat de Los Ángeles Acevedo Guzmán
Hacia una protección solar responsable: proyecto que propone modificar la ley 21.255 "Estatuto Chileno Antártico" para la regulación del uso de los bloqueadores solares en la Antártica
Colegio Concepción de Parral
Parral
Amalia Beatriz Videla Ramírez y Constanza Valentina Gutiérrez Alcaíno
Anjela Estephanie Jara Cuevas
Transformación geoquímica de suelos antárticos mediante bacterias sulfato-reductoras: implicancias para estudios análogos de Marte
Colegio The Pacific School Chiguayante
Chiguayante
Gonzalo Ignacio San Martín Luengo y Maximiliano Agustín Bravo Aburto
Francesca Renata Salas Miranda
Análisis del potencial biorremediador in situ de un consorcio microbiano psicrófilo para la degradación de hidrocarburos en ecosistemas marinos antárticos
Liceo Comercial de Los Andes
Los Andes
Bruno Isaac Peralta Saldívar y Joaquín Andrés Meza Mura
Nicolás Alfonso Zelaya Pérez
Uso de microalgas antárticas modificadas genéticamente mediante CRISPR-Cas9 para mayor producción de EPA y DHA
Colegio Nueva Concepción
Temuco
Constanza Andrea Arellano Varas
Karina Paz Rodríguez Castillo
Exploradores: el juego de cartas interdisciplinario para aprender de la Antártica desde el siglo XIX
Colegio Almondale Lomas
Concepción
Rodrigo Ignacio Yáñez Seguel y Eduardo Antonio Arriagada Solís
Gonzalo Alejandro Concha Silva
Análisis correlacional en el tamaño de diatomeas y las variaciones de temperatura del agua antártica derivadas del cambio climático
Colegio Manquecura Valle Lo Campino
Quilicura
Maximiliano Leonardo Guzmán Acuña y Benjamín Ricardo Cofré Burgos
Elma del Pilar Araya Marinkovic
Óxido de cerio de síntesis verde (cáscara de plátano) como nano-aditivo para la reducción de emisión de material particulado en motores diésel antárticos
Colegio Alexander Fleming
Las Condes
Emilia Beatriz Arriagada Burgos y Pablo Nicolás Flores Pereda
Claudia Mariela Pizarro Ojeda
Virus preservados en zonas de retroceso glaciar: caracterización y evaluación de posibles impactos sobre microbiotas terrestres en el glaciar Collins, isla Rey Jorge, Antártica
Liceo Bicentenario Guillermo Marín Larraín
Retiro
Yislei Jasmín Mena Urra
María José Flores Maureira
Proyección de cambios en el perfil lipídico del kril antártico bajo escenarios de cambio climático y propuesta de mitigación ecológica mediante encapsulación de microalgas nativas en quitosano
Colegio Christ School La Serena
La Serena
Matías Alexander Vega Gálvez y Carmen Emilia Zepeda Espinosa
Cristian Mauricio Salinas Moreno
El pingüino papúa como propagador de la microalga Chlamydomona nivalis
The English Institute
Providencia
Magdalena Sofía Verdugo Madrid
Nicolás Ignacio Calderón Vidal
Vulnerabilidad de los corales antárticos: efectos del cambio climático y actividades humanas
Colegio Constitución
Constitución
Fernanda Ignacia Albornoz Bühring y Robinson Francisco Albornoz Retamal
José Andrés Freire Contreras
ConCiencIA: modelación predictiva con inteligencia artificial y biodiversidad antártica como centinela ecosistémica del cambio climático
Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca
Talca
Tomás Exequiel Bravo González y Javiera Paz Díaz Lara
Alejandro Antonio Alarcón Cáceres
Proyección del impacto del cambio climático sobre las propiedades antioxidantes de la astaxantina en el kril antártico (Euphausia superba)
Liceo Bicentenario Araucanía
Villarrica
Catalina Josefa Krause Vásquez y Marttin Huenumán Restelli
Cecilia del Carmen Ibáñez Vásquez
HOSPITAL DE NATALES TENDRÁ NUEVOS Y MEJORADOS EQUIPOS PARA TRATAR A MÁS DE 20 MIL USUARIOS DE LA PROVINCIA
De acuerdo a la información del proyecto, los 16 equipos a renovar cumplieron su vida útil (10 años de antigüedad tiene el equipo de Rayos X y ocho los demás).
De acuerdo a la información del proyecto, los 16 equipos a renovar cumplieron su vida útil (10 años de antigüedad tiene el equipo de Rayos X y ocho los demás).