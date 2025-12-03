SENAPRED MAGALLANES REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO Y COORDINACIÓN COMUNITARIA ANTE RIESGOS E INCENDIOS FORESTALES

​



En una nueva edición de “Conexión PDI” de Polar Comunicaciones, el director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades Careaga, detalló el rol del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y los pilares que guían su labor: asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar. Explicó que el paso desde ONEMI a Senapred (servicio) implicó un fortalecimiento institucional que hoy se materializa en el trabajo con el Sinapred regional (sistema integrado y la estructura de coordinación para la Gestión del Riesgo de Desastres), articulado en las cuatro fases de la gestión del riesgo: prevención, mitigación, respuesta y recuperación. En una región marcada por amenazas particulares —como temperaturas, vientos y heladas extremas—, Andrades enfatizó que la preparación anticipada es clave.

El director detalló que la coordinación frente a riesgos se estructura mediante planes de reducción de riesgo y planes de emergencia, además del funcionamiento del COGRID, compuesto por 24 instituciones, entre ellas la Delegación Presidencial, Carabineros, PDI, CONAF, gobiernos locales y seremías. Para la temporada estival, Senapred participa en la Estrategia Nacional contra Incendios Forestales, reforzando la coordinación previa de recursos y la importancia del “primer golpe” para evitar la propagación del fuego. “El mejor incendio es el que no se materializa. La prevención es básica y el apoyo mutuo es fundamental”, afirmó.

Durante la conversación, Andrades subrayó que la preparación parte en el primer eslabón de toda comunidad: la familia. Recordó el caso de Botania, la villa que no se quemó durante el megaincendio de Valparaíso, como ejemplo del impacto que puede tener una comunidad organizada. Sin embargo, advirtió que en sectores de Punta Arenas y de la región se han ofrecido cursos de preparación comunitaria sin recibir la respuesta esperada, involucrando recursos, convocando a vecinos, pero sin que llegue nadie.

“Esta es mi tribuna para decirle a la comunidad que son los primeros responsables. El autocuidado es la acción básica e inicial para responder ante un desastre”, señaló, insistiendo en que unas pocas horas de capacitación pueden marcar la diferencia en una emergencia real.

Finalmente, Andrades recordó su experiencia en Magallanes durante su desempeño militar, particularmente cuando enfrentó en primera línea el desborde del río de Las Minas. Desde esa vivencia, reforzó el llamado a valorar la prevención como una inversión necesaria para proteger a las familias y al territorio. “El incendio forestal primero afecta al hogar. Desde ahí suben los impactos. Prepararse no es un gasto de tiempo: es un deber y una responsabilidad comunitaria”, concluyó.

