Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

3 de diciembre de 2025

SENAPRED MAGALLANES REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO Y COORDINACIÓN COMUNITARIA ANTE RIESGOS E INCENDIOS FORESTALES

En “Conexión PDI”, el director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, explicó el trabajo preventivo que se desarrolla en Magallanes, los planes activos para la temporada de incendios y la importancia de que las familias asuman un rol protagónico en la preparación frente a emergencias.

Juan Carlos Andrades - Senapred


En una nueva edición de “Conexión PDI” de Polar Comunicaciones, el director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades Careaga, detalló el rol del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y los pilares que guían su labor: asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar. Explicó que el paso desde ONEMI a Senapred (servicio) implicó un fortalecimiento institucional que hoy se materializa en el trabajo con el Sinapred regional (sistema integrado y la estructura de coordinación para la Gestión del Riesgo de Desastres), articulado en las cuatro fases de la gestión del riesgo: prevención, mitigación, respuesta y recuperación. En una región marcada por amenazas particulares —como temperaturas, vientos y heladas extremas—, Andrades enfatizó que la preparación anticipada es clave.

El director detalló que la coordinación frente a riesgos se estructura mediante planes de reducción de riesgo y planes de emergencia, además del funcionamiento del COGRID, compuesto por 24 instituciones, entre ellas la Delegación Presidencial, Carabineros, PDI, CONAF, gobiernos locales y seremías. Para la temporada estival, Senapred participa en la Estrategia Nacional contra Incendios Forestales, reforzando la coordinación previa de recursos y la importancia del “primer golpe” para evitar la propagación del fuego. “El mejor incendio es el que no se materializa. La prevención es básica y el apoyo mutuo es fundamental”, afirmó.

Durante la conversación, Andrades subrayó que la preparación parte en el primer eslabón de toda comunidad: la familia. Recordó el caso de Botania, la villa que no se quemó durante el megaincendio de Valparaíso, como ejemplo del impacto que puede tener una comunidad organizada. Sin embargo, advirtió que en sectores de Punta Arenas y de la región se han ofrecido cursos de preparación comunitaria sin recibir la respuesta esperada, involucrando recursos, convocando a vecinos, pero sin que llegue nadie. 

“Esta es mi tribuna para decirle a la comunidad que son los primeros responsables. El autocuidado es la acción básica e inicial para responder ante un desastre”, señaló, insistiendo en que unas pocas horas de capacitación pueden marcar la diferencia en una emergencia real.

Finalmente, Andrades recordó su experiencia en Magallanes durante su desempeño militar, particularmente cuando enfrentó en primera línea el desborde del río de Las Minas. Desde esa vivencia, reforzó el llamado a valorar la prevención como una inversión necesaria para proteger a las familias y al territorio. “El incendio forestal primero afecta al hogar. Desde ahí suben los impactos. Prepararse no es un gasto de tiempo: es un deber y una responsabilidad comunitaria”, concluyó.





Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AVANZAN LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ

Leer Más

​Los trabajos en Avenida Colón alcanzan un 43% de avance y son parte del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, que moderniza más de 10 kilómetros de infraestructura vial en cuatro comunas de la región.

​Los trabajos en Avenida Colón alcanzan un 43% de avance y son parte del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, que moderniza más de 10 kilómetros de infraestructura vial en cuatro comunas de la región.

MINVU_Avance obras Av
nuestrospodcast
pdifallecido

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN FALLECIMIENTO DE HOMBRE HALLADO EN SITIO ERIAZO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Juan CArlos Andrades - Senapred2

SENAPRED PRESENTA A SUS NUEVAS ENCARGADAS PROVINCIALES EN ÚLTIMA ESPERANZA Y CABO DE HORNOS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
provinciaultimaesphijailustre

PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA CONMEMORA 132 AÑOS DE HISTORIA Y RECONOCE A ZULEMA OJEDA MOYA COMO HIJA ILUSTRE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
confuciomagallanes

CHINA LLEGA A LA PATAGONIA: MAGALLANES INAUGURÓ EL CONFUCIO MÁS AUSTRAL DEL PLANETA