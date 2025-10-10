Punta Arenas,
10 de octubre de 2025

BASES ANTÁRTICAS DE LA ARMADA DE CHILE EJECUTARON ACCIONES PREVENTIVAS TRAS SISMO EN PASO DRAKE

​Dotaciones navales efectuaron observaciones de campo y notificaron a operadores antárticos internacionales tras el evento sísmico registrado la tarde del 10 de octubre.

BASEPRAT_evacuacionzonasegura_2

Luego del movimiento telúrico de magnitud 7.8 ocurrido durante la tarde del viernes 10 de octubre en el Paso Drake, la Armada de Chile, a través de la jurisdicción de la Tercera Zona Naval y sus bases permanentes en Bahía Fildes y Bahía Chile, activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

Tras el aviso de Estado de Precaución emitido por SENAPRED, las dotaciones navales desplegadas realizaron evacuaciones preventivas hacia zonas seguras y efectuaron observaciones de campo, sin registrarse alteraciones significativas en el entorno ni afectación a personal o infraestructura.

De manera paralela, la Armada de Chile notificó a las bases antárticas internacionales sobre la alerta y la recomendación inicial de desplazamiento hacia sectores elevados, en cumplimiento de los protocolos de cooperación y seguridad vigentes en el continente blanco.

Tanto la Gobernación Marítima del Territorio Chileno Antártico como la Base Naval Antártica "Arturo Prat", junto a otros operadores nacionales presentes en la zona, mantuvieron comunicación permanente con SENAPRED hasta la cancelación oficial de la alerta, momento en que se autorizó el retorno del personal a sus respectivas instalaciones.

En Punta Arenas, las principales autoridades regionales participaron en una sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastre (COGRID) Regional, instancia en la que la Tercera Zona Naval brindó asesoría técnica respecto de las condiciones marítimas y el estado operativo de las unidades desplegadas en la jurisdicción.

Al respecto, el Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval precisó que la percepción del movimiento telúrico alcanzó los IV grados Mercalli en Bahía Fildes y VI grados Mercalli en la Base "Arturo Prat", sin que esta última requiriera evacuación hacia su refugio, debido a que su ubicación estaba fuera de la zona de peligro.

La autoridad naval destacó la coordinación permanente entre ambas bases y la relevancia de la presencia institucional en la zona: "Lo interesante de este evento es que la Armada de Chile mantiene una presencia continua en el Territorio Chileno Antártico, y la alarma emitida por nuestro país fue transmitida también al resto de las bases que operan en la Antártica, reafirmando así la presencia soberana del Estado en el continente blanco", señaló.


dotacionantartica

DOTACIÓN 2025-2026 INICIARÁ MISIÓN EN LA BASE ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL INFORMA SOBRE SISMO EN EL PASO DRAKE Y COORDINACIÓN DE EMERGENCIA EN ZONA ANTÁRTICA

​Autoridades activaron los protocolos correspondientes y confirmaron la cancelación de la amenaza de tsunami para la zona antártica.

​Autoridades activaron los protocolos correspondientes y confirmaron la cancelación de la amenaza de tsunami para la zona antártica.

CERRO SOMBRERO FUE SEDE DE UNA NUEVA PLAZA CIUDADANA QUE ACERCÓ SERVICIOS PÚBLICOS Y EMPRENDEDORES A LA COMUNIDAD

PROYECTOS SALMONICULTORES MILLONARIOS CONTINÚAN ENTRAMPADOS EN MAGALLANES

DIRECTOR DEL SINDICATO DE ENAP CUESTIONA RETROCESOS DEL EJECUTIVO EN POLÍTICAS ENERGÉTICAS PARA MAGALLANES Y AYSÉN, EN MATERIA DE SUBSIDIO AL CABOTAJE E HIDROGENO VERDE

