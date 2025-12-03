SE REALIZARÁ SEMINARIO "100 LENGUAJES PARA ESCUCHAR"

​Con el objetivo de facilitar el intercambio de saberes y entregar nuevas herramientas de innovación pedagógica, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes invita a la comunidad a participar en el seminario "100 Lenguajes para Educar: Arte, Inclusión y Territorio".



El encuentro, de carácter gratuito y que se llevará a cabo este jueves 4 de diciembre, desde las 09.00, en el Auditorio de INACAP (Av. Bulnes Km 4), busca capacitar a educadores y artistas de la región, promoviendo la cultura como un derecho social y ampliando el acceso a experiencias artístico-culturales significativas.



"Este seminario es un espacio fundamental para promover la inclusión real y efectiva a través de la creatividad. Nuestro objetivo es la entrega de más y mejores herramientas para promover las expresiones artísticas a toda la comunidad, sin barreras. Queremos que artistas y educadores encuentren aquí nuevas formas de trabajar en el aula y en el territorio, entendiendo que el arte es un lenguaje poderoso para conectar y transformar realidades", comentó el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, sobre la relevancia de este encuentro que promueve un rol social.



El programa del seminario se centrará en la reflexión y la exposición. Se abordarán temáticas como la imaginación en la infancia, el juego como herramienta para transformar espacios públicos y nuevas experiencias pedagógicas.



Quienes deseen ser parte de esta instancia sólo deben asistir al auditorio de INACAP Punta Arenas, sin inscripción previa.



Este evento, que cuenta con el apoyo de INACAP Punta Arenas, se enmarca en las acciones del Gobierno de Chile para fortalecer la educación artística.

















