GOBERNADOR FLIES PARTICIPA DEL LANZAMIENTO DEL LIBRO “ISLA DECEPCIÓN. EL ÚLTIMO REFUGIO”: VOLUMEN REÚNE LO IMPRESCINDIBLE DE LA ENIGMÁTICA ANTÁRTICA CHILENA

Son varias las características que hacen de la isla Decepción, en la Antártica Chilena, un lugar único en el planeta: partiendo por el nombre, “Deception”, originalmente en inglés, que apuntaba a un “engaño”, según el significado de la palabra en esa lengua, y no una “decepción”; o que en cuanto a su geografía sea el cráter de un volcán activo, en el que convergen aguas más bien tibias y no gélidas, con pingüinos papúa y barbijo.

A lo anterior se suma también las historias balleneras, destructivas erupciones, e incluso un partido de fútbol entre chilenos e ingleses en tiempos pretéritos.

Hasta ahora, las historias de Decepción estaban dispersas, cada una en su área respectiva. Frente a esto fue que profesionales de la fundación Antártica21 se dedicaron, por más de un año, a investigar en materias de biología, geografía, historia, geología, periodismo, literatura y más, para concentrarlo todo en “Isla Decepción. El último refugio”, editado por Negro Editores.

Fue al mediodía de este lunes, en el salón Nelda Panicucci, en el edificio del Gobierno Regional, en el marco del Día Internacional de la Antártica, que se hizo el lanzamiento oficial del texto: la presentación estuvo a cargo del Gobernador Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies; el director ejecutivo de la fundación Antártica21, Edgardo Vega; y el director de la agencia de diseño Negro, Luís Rojas. Entre los asistentes hubo representantes de las fuerzas de orden, de instituciones educativas, de Secretarías Regionales Ministeriales, entre otros.

Luego de la presentación, el Gobernador Flies puso en contexto este inédito material: “La proyección soberana de Chile en la Antártica tiene que ver, no solamente con la capacidad de estar en este lugar, sino que unir al relato chileno, latinoamericano y al mundo, el conocimiento que tiene que estar ordenado, a disposición y ojalá con elementos de difusión”.

“Hoy la región de Magallanes, a través de una empresa regional destacada como es Antártica21, a través de su fundación, ha avanzado de manera extraordinaria en el ámbito de difusión: escolar, con elementos interactivos lúdicos, y hoy con un segundo volumen de conocimiento a la comunidad y por eso lo hemos hecho acá el lanzamiento oficial: un libro que describe una isla, probablemente, de las más enigmáticas, también con más historias y que en general la comunidad conoce, que es isla Decepción (…) Es un libro maravilloso, un pedacito de la Antártica, pero un pedacito muy importante”, agregó luego la máxima autoridad regional.

Vega, por su parte, contó que esa, la segunda publicación de la fundación (la primera fue un libro de fotografías), habita un ecosistema educativo: “Hemos desarrollado una obra de teatro sobre el rescate del piloto Pardo a los náufragos de Shackleton; hemos desarrollado un libro de fotografía; un juego que ha tenido torneos, que ha permitido que varios niños y niñas magallánicas visiten la Antártica gracias a Antártica21; y hoy este libro, que nos permite concentrar y consolidar, en un documento, imágenes, textos, datos sobre una isla tan icónica como isla Decepción”.

Luis Rojas complementó: “Este libro tiene registros muy diversos para hablar desde distintos puntos de vista de este lugar, que este lugar habla de la historia del continente antártico. Y el libro pretende acerca al continente antártico y su exploración al público más amplio posible (…) Acerca el conocimiento de manera accesible, ilustrada, sencilla, a estos contenidos que a veces están repartidos en papers científicos, en libros de historia”.

