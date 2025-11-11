Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

AUTORIDADES DESTACAN AVANCES DE SENDA DE PENETRACIÓN A BAHÍA YENDEGAIA EN SU FRENTE NORTE

​Ardua tarea en las rocosas alturas de la Cordillera Darwin por parte del Cuerpo Militar del Trabajo

grupookd

​Luego de visitar el campamento “Cordillera Darwin” del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), una comitiva de autoridades regionales encabezada por el gobernador regional, Jorge Flies, junto al delegado provincial de isla Tierra del Fuego, José Miguel Campos, Sergio Reyes, secretario regional de Bienes Nacionales, el alcalde de Timaukel, Luis Barría y el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo, llegó hasta el punto geográfico donde el ejército realiza complejas faenas de remoción de rocas en la senda de penetración que va desde Vicuña a la bahía de Yendegaia.

Al lugar se arriba tras avanzar por un sinuoso camino, rodeado de extensos paños fiscales, que asciende por las escarpadas laderas de la cordillera Darwin. El CMT busca concretar durante el quinquenio próximo, la ambiciosa meta de conectividad austral iniciada en 1995 junto al ministerio de Obras Públicas (MOP).

Se trata de una verdadera "columna vertebral" que unirá las provincias de Antártica y Timaukel, ambas en una zona fiscal protegida de 1.118 kilómetros cuadrados de superficie que constituyen al Parque Nacional Yendegaia.

El ejército precisó que las etapas diez y once se han conquistado y durante el próximo año se espera iniciar la etapa número doce, habiendo conquistando el kilómetro 89.920. Para el gobernador regional Jorge Flies “es un buen momento para felicitar al Ejército de Chile, esperando que este lugar privilegiado en belleza esté pronto para todos los chilenos y quienes nos visitan para conocer la maravilla que tenemos al sur de la isla”.

El delegado provincial, José Miguel Campos, agregó que “este es un Estado presente, que desde ya visualiza los territorios donde nos vamos a instalar y los emprendimientos que vamos a promover en esta zona”.

Para el seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, la visita permitió visualizar en terreno la presencia del Estado con una soberanía efectiva que va proyectando nuevos espacios para el progreso del turismo, el emprendimiento y el acceso a servicios necesarios en Tierra del Fuego.

Cabe mencionar que el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, quien está culminando su periodo en la región, señaló que “se requiere de todo compromiso y esfuerzo para estar presentes y seguir construyendo el desarrollo nacional haciendo patria y teniendo presencia afectiva en este lugar”.


ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

OPERATIVO DEL OS7 DESARTICULA RED DE MICROTRÁFICO EN PUNTA ARENAS: TRES DETENIDOS Y COCAÍNA INCAUTADA

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

AUTORIDADES DESTACAN AVANCES DE SENDA DE PENETRACIÓN A BAHÍA YENDEGAIA EN SU FRENTE NORTE

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

foto_0000000420251111180439

LATAM CANCELÓ VUELOS DESDE Y HACIA CHILE PARA ESTE MIÉRCOLES Y JUEVES POR HUELGA DE PILOTOS

rhernandez

“UNO COMPARTE LA FRUSTRACIÓN DE LAS PERSONAS”: CANDIDATO A DIPUTADO RICARDO HERNÁNDEZ CREMASCHI ANALIZA DESAFÍOS DE MAGALLANES EN SALUD, SEGURIDAD Y DESARROLLO REGIONAL

Foto archivo 2

SAG FORTALECE EL CONTROL SOBRE EL USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS QUE CONTIENEN XILAZINA Y TIOPENTAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA