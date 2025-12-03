Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

CIELOS DEL INFINITO OFRECERÁ FUNCIÓN GRATUITA DE LA OBRA ITALIANA DE DANZA “ASTEROIDE” ESTE JUEVES 04 DIC EN EL LICEO SARA BRAUN

​Inscripciones disponibles en www.cielosdelinfinito.cl

ASTEROID-3 (1)

​Una nueva experiencia en torno a las Artes Escénicas arriba a Punta Arenas, este jueves 04 de diciembre, en el marco de la 17a Edición del Festival Cielos del Infinito. Se trata de “Asteroide” del premiado bailarín y coreógrafo, Marco D’Agostin. La obra nos habla de paleontología y romanticismo a través del movimiento y el lenguaje musical, un montaje en que el canto y la danza nos sorprenden como un meteorito que acaba de caer del cielo. La única función de este espectáculo se realizará a las 20:00 horas, en el Gimnasio del Liceo Sara Braun y las inscripciones gratuitas ya se encuentran disponibles en la página web www.cielosdelinfinito.cl

El autor de la propuesta, Marco D’Agostin, se caracteriza por crear y protagonizar obras que cuestionan asuntos como la memoria, la extinción, el entretenimiento y la relación siempre cambiante entre el público y el performer. Durante su trayectoria ha obtenido premios internacionales al talento emergente y es artista asociado del Piccolo Teatro di Milano desde el año 2022. Tras su arribo a Punta Arenas, esta tarde, se refirió a la posibilidad de presentarse en Magallanes con la obra “Asteroide”: “Hay distintas razones por las que estoy muy muy emocionado de presentar mi trabajo aquí. Y la primera razón está conectada a los temas de la pieza, que habla de las cosas lejanas y de lo que puede pasar con algo que viene de un lugar muy lejano y habla de lo que hay después del fin, e intenta hacer un discurso con el público sobre el hecho que siempre hay algo después del fin, que no existe en realidad, que solo hay cambios”, explicó el artista escénico para agregar que “hablar de estas cosas en este lugar, que en nuestro imaginario está conectado con el fin del mundo, me parece precioso, además de poder conectar con un público tan diverso”, culminó.

En “Asteroide”, Marco D´Agostin encarna a un paleontólogo que viene a contar la caída de un asteroide y la extinción de los dinosaurios. Pero su discurso científico se desvía, la seriedad da paso al humor, el ritmo invade progresivamente la escena y la conferencia se transforma en un musical. Un espectáculo entre purpurina y polvo. Una joya coreográfica por descubrir.
RESEÑA
Cuando se empezaron a conocer las primeras teorías científicas que apuntaban al impacto de un asteroide contra la Tierra, como causa directa de la extinción súbita de los dinosaurios, muchos estudiosos del tema se negaron a aceptar esta posibilidad, un poco de la misma manera que cuando un amante nos deja no siempre aceptamos con facilidad un cambio de rumbo tan abrupto y tan cruel de nuestra vida. Sí, paleontología y romanticismo, dos cosas que requieren tiempo, tienen más en común de lo que pensabas, como te explicará el paleontólogo protagonista, que se presenta ante el público para hablar sobre huesos, extinciones y los materiales que atraviesan el cosmos constantemente. Pero el musical, una forma de entretenimiento paradójica y abrumadora, se interpondrá y boicoteará esta conferencia, que acabará constituyendo una especie de batalla entre Broadway y el científico protagonista, en un montaje que pone en común la ciencia y el amor, el entretenimiento y la información, la vida, la muerte, la danza y el teatro. Aquí el canto y la danza nos sorprenden como un meteorito que acaba de caer del cielo, para hacernos reflexionar sobre las mil misteriosas maneras que tiene la vida de sobreponerse a cualquier obstáculo y reaparecer una y otra vez, sin rendirse nunca.

Ficha Artística
Creación e interpretación: Marco D’Agostin
Sonido: Luca Scapellato
Canciones: Marco D’Agostin, Luca Scapellato
Escenas: Paola Villani
Animatronic: Bots Conspiracy
Comunicación digital: Alessandro Ieva
Iluminación: Paolo Tizianel
Vestuario: Gianluca Sbicca
Con una escena escrita por: Pier Lorenzo Pisano
Asistencia en la creación: Lucia Sauro
Proceso de investigación: compartido con Chiara Bersani, Sara Bonaventura, Nicola Borghesi, Damien Modolo, Lisa Ferlazzo Natoli
Entrenadora de movimiento: Marta Ciappina
Bailes de repertorio: Giulio Santolini, Stefano Bontempi
Entrenamiento vocal: Francesca Della Monica
Consultor científico: Enrico Sortino
Desarrollo y promoción: Damien Modolo
Traducción castellana: Marcel Fenocchio
Organización y administración: Eleonora Cavallo, Federica Giuliano, Irene Maiolin, Paola Miolano










¡COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA! CON PROMOTORES EN LAS CALLES, PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA EL PAGO 100% ELECTRÓNICO

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con "H2 Magallanes", el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

endoscopia

UN AVANCE QUE SE SIENTE EN CASA: HOSPITAL DE NATALES VUELVE A REALIZAR ENDOSCOPÍAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ASTEROID-3 (1)

CIELOS DEL INFINITO OFRECERÁ FUNCIÓN GRATUITA DE LA OBRA ITALIANA DE DANZA “ASTEROIDE” ESTE JUEVES 04 DIC EN EL LICEO SARA BRAUN

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

REALIZAN CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO EN EL DESTACAMENTO MOTORIZADO N°11 CAUPOLICÁN