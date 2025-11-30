ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

Desde el lunes 1 al miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil personas inscritas rendirán esta prueba que les permitirá postular a las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior.

Se trata de la cifra más alta de personas inscritas para rendir las pruebas de admisión en la historia, para quienes se habilitaron 203 sedes de rendición a lo largo de Chile. Estas sedes facilitarán la realización de la prueba a las y los inscritos de estas comunas, quienes ahora no tendrán que hacer largos traslados para poder dar sus pruebas y así poder optar a la educación superior el próximo año.

En este contexto, Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, destacó que “se trata de una prueba que mide competencias y no solo conocimientos. Este es la cuarta vez que se rinde esta nueva Prueba, y creemos que es de suma importancia avanzar hacia un sistema que permita que las y los postulantes, con las competencias necesarias, accedan a la educación superior, tengan un buen desempeño, se gradúen y se inserten en el mundo laboral de buena manera a partir de las herramientas adquiridas en su trayectoria educativa”.

Las fechas, horarios y duración de cada prueba son los siguientes:

Fechas Pruebas Tiempos de rendición Hora Lunes 1 de diciembre Competencia Matemática 2 2 horas, 20 minutos 15:00 horas Martes 2 de diciembre Competencia Lectora 2 horas, 30 minutos 09:00 horas Ciencias 2 horas, 40 minutos 15:00 horas Miércoles 3 de diciembre Competencia Matemática 1 2 horas, 20 minutos 09:00 horas Historia y Ciencias Sociales 2 horas 15:00 horas

Asimismo, el lunes 1 de diciembre, entre las 12:00 y 13:00 horas, se realizará el reconocimiento de salas para todas y todos los inscritos, instancia que no es obligatoria, pero que puede aminorar la ansiedad propia de la PAES.

Leonor Varas, directora del DEMRE de la Universidad de Chile, espera que todas y todos se presenten a rendir las pruebas con tranquilidad y confianza en sus conocimientos y habilidades. “Los cambios que se han hecho a las pruebas y al proceso de admisión han abierto muchas oportunidades que esperamos que las y los participantes puedan aprovechar para continuar su formación a nivel universitario”, dijo.

Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, les deseó un buen desempeño a quienes rinden la Prueba PAES. “Continuamos impulsando políticas que abren nuevas oportunidades para que las y los estudiantes proyecten su futuro con equidad y esperanza, tanto en los mecanismos de acceso como en el financiamiento. La actual PAES permite resguardar hasta cuatro puntajes de distintas ediciones, lo que se suma a programas como PACE y otros sistemas de ingreso que fortalecen la inclusión. Asimismo, la gratuidad universitaria ha aumentado durante este gobierno, y seguimos apostando por mecanismos justos para el financiamiento de la Educación Superior, esperando que el proyecto de Ley FES siga avanzando en su discusión en el Congreso".

Conoce tu local de rendición

Desde el viernes 28 de noviembre, puedes conocer cuál es el local donde tendrás que rendir la PAES Regular. Para eso, debes ingresar al portal de inscripción en demre.cl y descargar una nueva Tarjeta de Identificación, donde aparecerá ese importante dato, además de la sala que te corresponde.

Recuerda que los días de aplicación de la PAES Regular 2025 debes presentar la Tarjeta de Identificación impresa, actualizada con el local de rendición junto con tu documento de identificación, Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte, según corresponda.

Otras recomendaciones

Lleva un lápiz grafito Nº2 o portaminas HB, y goma de borrar. También puedes sumar un destacador y mascarillas, si así lo deseas o necesitas.

Deja en casa los aparatos electrónicos, como tablets, calculadoras, relojes inteligentes, audífonos y otros dispositivos. Tampoco lleves bolsos, carteras, mochilas, libros o cuadernos.

Recuerda: el uso de celulares está prohibido dentro de la sala de rendición de las pruebas. Por eso, cuando ingreses a ésta, la o el examinador te pasará una bolsa autosellable donde deberás guardar tu teléfono móvil apagado.

Fechas que siguen en el Proceso de Admisión 2026

Entrega de puntajes PAES: 5 de enero de 2026, 08:00 hrs.

Inicio etapa de postulaciones: 5 de enero de 2026, 09:00 hrs.

Fin etapa de postulaciones: 8 de enero de 2026, 13:00 hrs.

Entrega de resultados de postulación: 19 de enero de 2026, 12:00 hrs.

Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026.

Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026.

Recuerda, además, que hasta el 15 de diciembre puedes usar el Simulador de Postulaciones para practicar tu postulación y, así, no cometer errores durante el periodo oficial de postulaciones (del 5 al 8 de enero de 2026).

Si tienes dudas, comunícate con la Mesa de Ayuda DEMRE, que tendrá un horario extendido durante estos días:

Sábado 29 y domingo 30 de noviembre: 10:00 a 19:00 horas.

Lunes 1 de diciembre: 08:40 a 19:30 horas.

Martes 2 y miércoles 3 de diciembre: 07:00 a 19.30 horas.

