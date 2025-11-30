CHILE SE UNE NUEVAMENTE POR LA TELETÓN Y ALCANZA SU META EN EL ESTADIO NACIONAL

En medio de una gran emoción y la alegría por el cierre de una nueva campaña solidaria, la Teletón 2025 culminó de madrugada su campaña televisiva de 27 horas de transmisión con un gran espectáculo en el Estadio Nacional, recinto al que el evento volvió a tablero vuelto -luego de tres años de ausencia- y con millones de personas siguiendo la cruzada desde sus hogares.

A las 01:45 horas el tradicional tablero mostró $44.253.268.546, monto que permitirá seguir entregando rehabilitación integral y gratuita a más de 32 mil niños, niñas, jóvenes y sus familias en los 14 institutos Teletón de Arica a Aysén, y que de aquí a 2026 sumará dos centros más en Rancagua y Chillán.

Luego de leer el cómputo final y en el balance de la noche y la campaña realizada en el mismo Estadio Nacional, Mario Kreutzberger, cofundador y director honorario de Teletón señaló que “fue una jornada larga, dura, difícil. Tenemos que agradecerle a todo Chile, a los empresarios, a nuestros auspiciadores, a todos los que nos colaboraron. El próximo año tendremos 16 institutos; uno nuevo en Rancagua y otro en Chillán. Estamos muy contentos”.

Don Francisco habló luego con la prensa acompañado por los animadores de los canales de Televisión que realizan la transmisión de cierre de la campaña; por Guillermo Tagle, presidente del directorio de Teletón; María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón; y por el presidente de ANATEL, Pablo Vidal.

“Cuando mucha gente nos pregunta: ‘Bueno, y la Teletón, ¿qué va a pasar cuando Mario ya no tenga la posibilidad de pararse aquí, en este escenario?’, la respuesta está a la vista: tenemos a todo este equipo, ya preparado, son discípulos que han hecho posible esto durante muchos años. Así es que la Teletón tiene para muchos años más de vida. Y un comentario sobre el momento en que la hemos hecho: para nosotros, la Teletón se ha convertido en un instrumento de unidad en este país”, dijo Guillermo Tagle, a modo de agradecimiento a los embajadores televisivos.

María José Zaldívar también hizo un agradecimiento a Anatel y los animadores, y explicó la importancia que Teletón siga creciendo gracias al aporte de las personas. “Tal como plantea don Francisco, hoy contamos con 14 centros y el próximo año vamos a tener dos más en funcionamiento. Y eso no es casualidad: lo que estamos buscando es acercar la Teletón a cada rincón de Chile, para que la rehabilitación y la inclusión sean una realidad", sostuvo.

Por su parte, Pablo Vidal, en nombre de Anatel, destacó que “la Teletón nos recuerda el país maravilloso que somos. Un país increíble, lleno de muchas más cosas buenas que malas. Ojalá la Teletón nos siga regalando, por muchos años más, este momento de unidad, para que nos acordemos todos los días del maravilloso país que es Chile y, por supuesto, de su gente. Porque, al final, la Teletón se construye con el aporte de cada persona, incluso el más pequeñito, desde cualquier rincón del país. Son ellos los que hacen posible todo esto”, dijo.

Una gran jornada con cierre en el Estadio Nacional

La jornada final comenzó pasadas las 22.00 horas, cuando se dio inicio al espectáculo central en el Estadio Nacional junto a la voz de la destacada cantante chilena, Myriam Hernández, intérprete del himno de la campaña Teletón 2025.

Sobre el escenario, además, se presentaron artistas nacionales e internacionales como Pablo Alborán, Zúmbale Primo, Ana Torroja, Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz, Lucero, María José Quintanilla, Jean Paul Olhaberry, Stefan Kramer, Gino Mella, Paulina Rubio y Noche de Brujas, que hicieron cantar y bailar al público en las tribunas y frente a los televisores en todo Chile, reforzando el llamado a donar a la cuenta 24.500-03.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el protagonizado por la artista española, Ana Torroja, quien abrió su presentación con el clásico “Mujer contra Mujer”, la que hizo cantar a las miles de almas que repletaron el coliseo ñuñoino.

La jornada también dejó un momento especialmente emotivo con la presentación de Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz. A este trío se sumó el músico y usuario de Teletón, Jeremy Rojas, quien aportó su voz y sensibilidad para interpretar “Hoy”, canción de la artista cubana, Gloria Stefan.

El humor también tuvo un momento estelar con la presentación de Stefan Kramer, uno de los números más tradicionales y esperados de cada Teletón. El comediante hizo reír al Estadio Nacional y a quienes seguían la transmisión desde sus casas, con una imitación del cantante mexicano, Cristián Castro. Su show se convirtió una vez más en uno de los hitos de la noche y ayudó a mantener el entusiasmo y el espíritu solidario hasta el momento del cómputo final.

Ya durante la madrugada del domingo, Paulina Rubió subió al escenario para presentar una batería de éxitos. Uno de ellos fue “Yo no soy esa mujer”, canción que fue interpretada a dúo junto a la cantante nacional y fenómeno de las redes sociales, Katteyes.



Digitón

Otro de los puntos que destacó en esta Teletón 2025, fue la Digitón, la transmisión a través de plataformas digitales de la cruzada solidaria enfocada en nuevas audiencias. Con la presencia de casi 40 influencers, entre los que destacaron Tati Fernández, Julitroz, ICata, Oliver Börner y más; llegó a más de 300 mil personas que siguieron estas 27 horas de solidaridad de una manera diversa y diferente.

Un país unido por la rehabilitación

Durante toda la jornada, los aportes llegaron desde cada rincón del país a través de los canales habilitados por Banco de Chile, la banca digital y las plataformas de donación en línea, además de diversas actividades comunitarias y campañas de empresas y organizaciones sociales realizadas en distintas ciudades y localidades del país.

Durante la jornada del sábado los institutos Teletón abrieron sus puertas para ofrecer actividades abiertas a la comunidad e invitarlos a apoyar la campaña Teletón realizando un aporte en las cajas auxiliares de Banco de Chile habilitadas. En cada ciudad y comuna del país se organizaron en bingos, actividades deportivas, shows artísticos y colectas, todos con un mismo objetivo: aportar para que la Teletón pueda seguir creciendo y ampliando su red de atención infanto juvenil.

Un hito especial se realizó en el frontis del futuro Instituto Teletón de O’Higgins, próximo a su entrega e inauguración, donde el gobierno regional organizó una gran jornada de actividades para convocar a la comunidad local a sumarse a la campaña.

Lo que se logra con cada aporte

Los recursos recaudados en esta campaña permitirán financiar, por un año más, terapias de rehabilitación, cirugías, exámenes, tecnología de apoyo, talleres de inclusión laboral y apoyo psicosocial a niños, niñas, jóvenes y sus familias; además de seguir fortaleciendo el trabajo de los equipos médicos, terapéuticos y profesionales que día a día atienden en los institutos de todo el país.

El detalle del trabajo realizado en los institutos Teletón gracias a la campaña solidaria que se realiza desde hace 47 años en el país, está disponible en el portal de Transparencia de la institución (https://transparencia.teleton.cl/).

“Tu corazón es el corazón de la Teletón” fue el lema que acompañó esta campaña 2025, y esta noche en el Estadio Nacional volvió a quedar claro que, cuando Chile se une, la inclusión y la rehabilitación avanzan un paso más.



