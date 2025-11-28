SALUD MAGALLANES PRESENTÓ VERSIÓN ACTUALIZADA DE SU CARNÉ DE CLIMATERIO

​53 páginas a todo color, información certera y oportuna, junto a un atractivo diseño, son parte de las características del Carné Climaterio 2025 del Servicio de Salud Magallanes; iniciativa de desarrollo local que fue presentado en el CESFAM Carlos Ibáñez a autoridades, profesionales de salud, medios de comunicación, pero muy especialmente a usuarias.



El carné que será distribuido en los distintos establecimientos de Atención Primaria de la región, está destinado a acompañar a las mujeres durante la etapa de climaterio, periodo en la vida de la mujer, que marca la transición hacia la menopausia y posterior a ella, y se da generalmente entre los 40 y 55 años.



Para el SEREMI (s) de Salud, Eduardo Castillo, la iniciativa viene a dar respuesta a una necesidad real, a la vez de ser un producto con sello magallánico. “Si uno lo ve como perspectiva en el tiempo, es un tema respecto al que hemos avanzado mucho, antes era un tema del que no se hablaba y que, además, estaba lleno de estigmas, y lo que busca este proyecto con este cuaderno de seguimiento de climaterio, es eliminar los estigmas, favorecer el autocuidado de las mujeres, poder dar un seguimiento a través de la atención primaria y fortalecer también el seguimiento de los tratamientos que puede haber. Y, sobre todo destacar que es una iniciativa regional del Servicio de Salud Magallanes, por lo tanto, responde a las realidades propias de nuestra región”, señaló la autoridad.



Por su parte, la matrona asesora del Servicio de salud Magallanes y referente del Programa de la Mujer, Patricia Cárdenas, informó que, en esta etapa, los niveles hormonales en la mujer, empiezan a disminuir, apareciendo otro tipo de sintomatologías. “Es una etapa importante, natural de la mujer, donde empieza a ver una sintomatología nueva, el inicio de algunas morbilidades, siendo una etapa de autocuidado, de preocuparnos de las enfermedades cardiovasculares, de las óseas, pero también de la prevención de los cánceres. Este carné es muy importante, porque a pesar de que lleva todos los controles de la mujer en esta etapa, también es una guía educativa que nos va a orientar frente a cualquier señal o síntoma de sospecha de alguna enfermedad que pueda acontecer en este periodo, desde la parte sexual urinaria, cardiovascular, ósea, de prevención del cáncer cervicouterino, de mama. Entonces, es una verdadera guía instructiva y ocasional que le vamos a entregar a las mujeres”, acotó la profesional.



Agregando Patricia Cárdenas, que actualmente hay 2000 usuarias en control, sumándose cada año, entre 500 a 600 mujeres a controles de climaterio.



Una de esas usuarias, es Victorina Valdés, quien además es funcionaria del CESFAM Ibáñez. “La verdad es que ingresé hace como 2 años al programa, pero ya oficialmente este año y ha sido muy bueno, (…) y de apoyo, porque en realidad, antes sentía que en esta etapa de verdad como que la mujer igual no tiene tanto apoyo, pero la etapa del climaterio es muy importante dentro de la de la vida de una mujer, tanto con exámenes preventivos como el PAP, la mamografía, y es que a veces como uno se deja estar”, indicó.



Consignar que el Programa de Climaterio se ejecuta en todos los CESFAM de Punta Arenas, establecimientos en los que será distribuido el carné. “Este tipo de iniciativas entregan información, la información es poder, y el poder es necesario para tomar decisiones a tiempo. El tener información ordenada, con un carné para las mujeres respecto a este proceso, es muy importante para que puedan adelantarse y poder tener sus controles al día, tener información respecto a su estado de salud y, sobre todo, que tengan esta complicidad con sus profesionales, que son quienes las atienden en sus CESFAM”, sostuvo Samuel Rubio, referente técnico área salud de CORMUPA.



Es importante señalar que, existen pautas a utilizar por profesionales a mujeres en periodo de climaterio, que permiten prevenir complicaciones y ofrecer una intervención integral, a través de terapia hormonal, de alternativas no hormonales o manejo de síntomas vasomotores como manejo del sueño, ánimo, dolor pélvico, sequedad, entre otros.



