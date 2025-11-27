Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DESTACA CONSTRUCCIÓN DE FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS: “VAMOS A LOGRAR ESTE SUEÑO DE QUE LAS CUATRO PROVINCIAS DE LA REGIÓN TENGAN CENTROS DE REHABILITACIÓN”

​El Jefe de Estado visitó el terreno en donde se emplazará el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, el cual beneficiará a más de 170 personas de Puerto Williams. El nuevo edificio contará con cuatro boxes de atención, una piscina terapéutica y dos salas de uso múltiple.

centrorehabilitacionwiiliams

Finalizando el segundo día de Gira por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, este miércoles 26 de noviembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, visitó el terreno donde se construirá el futuro Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur de Puerto Williams, el cual proyecta beneficiar a 177 personas de la comuna.


El edificio tendrá un total de 424 metros cuadrados, dos salas de uso múltiple, cuatro boxes de atención, una piscina terapéutica, baños y camarines, además de un departamento para dos profesionales.


Este centro será la primera infraestructura con servicios dedicados a la rehabilitación física en Puerto Williams, garantizando así un acceso equitativo a la salud a personas con discapacidad, personas mayores con pérdida funcional, niñas y niños que requieran estimulación temprana, fonoaudiología y kinesiología, o personas que hayan sufrido algún accidente laboral, doméstico o cuenten con secuelas postoperatorias.


En compañía de la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la gobernadora (s) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenia Mancilla; el delegado presidencial regional, José Ruiz; la delegada presidencial provincial, Constanza Calisto; y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, el Jefe de Estado destacó que “al final del día la democracia consiste no solamente en el momento en que se va a votar, sino que el Estado tenga una preocupación por ellos también y que no nos olvidemos que, en todos los rincones de nuestra patria, hasta en los más inhóspitos, hay chilenos y chilenas ejerciendo soberanía con esfuerzo, con cariño”. 


“Podrán decir que no hay necesidades suficientes que justifiquen una inversión de estas características (...) pero si tienen estas oportunidades de rehabilitarse acá en el lugar donde viven, donde hoy día son más de 20 niños que necesitan apoyo y también personas mayores que van a ser tratadas por el centro, pucha la realidad cambia y Chile cambia” agregó.



El nuevo centro permitirá fortalecer la red de salud local, generará nuevos puestos de trabajo y permitirá reducir los costos sociales y económicos que implica el traslado y estadía de pacientes en Punta Arenas. 


Actualmente, el Club de Leones Cruz del Sur cuenta con centros de rehabilitación en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, en donde se rehabilita integralmente a más de 2 mil personas de manera gratuita y con atención mensual.



boricbancoestado

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE VISITA A SUCURSAL DE BANCOESTADO DE PUERTO WILLIAMS: “VA A FACILITAR LA PRESENCIA DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS”

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ALCANZA 100% EN NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

Leer Más

​La comuna del extremo sur se ubica entre los pocos municipios del país con cumplimiento pleno, tras mejorar del 98,23% en 2024.

​La comuna del extremo sur se ubica entre los pocos municipios del país con cumplimiento pleno, tras mejorar del 98,23% en 2024.

EDIFICIO CONSISTORIAL (2)
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

EDIFICIO CONSISTORIAL (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ALCANZA 100% EN NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

1er lugar categoria Infatil-juvenil, ganadora Antonella Silva Petit

XXIII FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2025

CHARLA INTERNA ABORDA SOBERANÍA ANTÁRTICA Y TURISMO SUSTENTABLE EN MAGALLANES