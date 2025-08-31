31 de agosto de 2025
PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS RECIBE EN AUDIENCIA PROTOCOLAR A DIPUTADO CARLOS BIANCHI
Junto al concejal comunal Germán Flores Mora.
El presidente de la Corte de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, recibió en audiencia de saludo protocolar al diputado por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena Carlos Bianchi Chelech y al concejal comunal Germán Flores Mora.
En la reunión, la autoridad judicial se interiorizó sobre proyectos e iniciativas legales del parlamentario y que busca implementar en la región, principalmente relativo al combate al crimen organizado.
El presidente Kusanovic valoró la visita del diputado Bianchi: “Como Poder Judicial debemos estar al tanto de las iniciativas legislativas que implicarán otorgar facultades a las policías y al órgano persecutor para afrontar el crimen organizado en las causas que llegan a tribunales, con nuevas y actualizadas leyes que nos permitan a nosotros deliberar apropiadamente, con las herramientas necesarias, frente al flagelo de nuevos delitos y asociaciones ilícitas, con el objetivo de mantener la paz social en la jurisdicción”.
