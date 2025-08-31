Punta Arenas,
31 de agosto de 2025

PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS RECIBE EN AUDIENCIA PROTOCOLAR A DIPUTADO CARLOS BIANCHI

​Junto al concejal comunal Germán Flores Mora.

IMG_8209

El presidente de la Corte de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, recibió en audiencia de saludo protocolar al diputado por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena Carlos Bianchi Chelech y al concejal comunal Germán Flores Mora.

En la reunión, la autoridad judicial se interiorizó sobre proyectos e iniciativas legales del parlamentario y que busca implementar en la región, principalmente relativo al combate al crimen organizado.

El presidente Kusanovic valoró la visita del diputado Bianchi: “Como Poder Judicial debemos estar al tanto de las iniciativas legislativas que implicarán otorgar facultades a las policías y al órgano persecutor para afrontar el crimen organizado en las causas que llegan a tribunales, con nuevas y actualizadas leyes que nos permitan a nosotros deliberar apropiadamente, con las herramientas necesarias, frente al flagelo de nuevos delitos y asociaciones ilícitas, con el objetivo de mantener la paz social en la jurisdicción”.



PRESIDENTE BORIC RECIBE INVITACIÓN OFICIAL PARA EL CIERRE DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2025

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL EXPUSO EN SEMINARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MAGALLANES

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL EXPUSO EN SEMINARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MAGALLANES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MAGALLANES REGISTRÓ UN ALZA DE 9,3% EN INGRESOS DE TRABAJADORES 50+ EN 2024

​EL ESFUERZO DE TODA UNA VIDA EN LA FERIA: DON CÉSAR ANDRÉS URIBE BARRIL

