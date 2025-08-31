PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS RECIBE EN AUDIENCIA PROTOCOLAR A DIPUTADO CARLOS BIANCHI

El presidente de la Corte de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, recibió en audiencia de saludo protocolar al diputado por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena Carlos Bianchi Chelech y al concejal comunal Germán Flores Mora.

En la reunión, la autoridad judicial se interiorizó sobre proyectos e iniciativas legales del parlamentario y que busca implementar en la región, principalmente relativo al combate al crimen organizado.

El presidente Kusanovic valoró la visita del diputado Bianchi: “Como Poder Judicial debemos estar al tanto de las iniciativas legislativas que implicarán otorgar facultades a las policías y al órgano persecutor para afrontar el crimen organizado en las causas que llegan a tribunales, con nuevas y actualizadas leyes que nos permitan a nosotros deliberar apropiadamente, con las herramientas necesarias, frente al flagelo de nuevos delitos y asociaciones ilícitas, con el objetivo de mantener la paz social en la jurisdicción”.

​



​

