Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de octubre de 2025

POR ERROR EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS: PRESIDENTE BORIC PIDE RENUNCIA DE MINISTRO PARDOW

​Presidencia informó que el Jefe de Estado nombró a Álvaro García Hurtado, como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

Ministro-Pardow

El Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, en medio de la crisis asociada al error metodológico en las tarifas eléctricas.

La autoridad saliente, quien había asumido en septiembre de 2022, acudió a La Moneda este jueves y se retiró tras reunirse con el Mandatario sin entregar declaraciones.

Durante la mañana, participó del “Summit Transformación Energética 2025: Una visión de Futuro Sostenible”, en la que abordó las presiones por su salida. “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”, respondió.

El sobrecobro realizado a los consumidores por este error metodológico acumulado en los últimos cuatro procesos tarifarios, desde el primer semestre de 2024 en adelante, alcanza a los $112 mil millones, o sea, unos US$115 millones aproximadamente, de acuerdo a cálculos de la CNE y de expertos.

De acuerdo a un comunicado difundido por Presidencia, el Jefe de Estado nombró a Álvaro García Hurtado, como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

Álvaro García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. Es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley.


Fuente: radio.uchile.cl


h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

IMPORTANTE INCAUTACIÓN DE PRODUCTOS ENTRE ADUANAS Y CARABINEROS EN PUERTO NATALES

Leer Más

​El operativo dejó un saldo de tres detenidos por Infracción a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial

​El operativo dejó un saldo de tres detenidos por Infracción a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial

aduanascarabineros
nuestrospodcast
SEDE EL PINGUINO (2)

MUNICIPIO ENTREGA RENOVADA SEDE VECINAL EN SECTOR EL PINGÜINO

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
SEDE EL PINGUINO (2)

MUNICIPIO ENTREGA RENOVADA SEDE VECINAL EN SECTOR EL PINGÜINO

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
AGIA MAGALLANES

AGIA BUSCA SUMAR A NUEVAS PYMES DE CARA A LA EXPO MAGALLANES 2026

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
charlacarabinerosestudiantes

ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA SE INTERIORIZAN SOBRE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN A CARABINEROS DE CHILE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas