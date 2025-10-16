POR ERROR EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS: PRESIDENTE BORIC PIDE RENUNCIA DE MINISTRO PARDOW

El Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, en medio de la crisis asociada al error metodológico en las tarifas eléctricas.

La autoridad saliente, quien había asumido en septiembre de 2022, acudió a La Moneda este jueves y se retiró tras reunirse con el Mandatario sin entregar declaraciones.

Durante la mañana, participó del “Summit Transformación Energética 2025: Una visión de Futuro Sostenible”, en la que abordó las presiones por su salida. “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”, respondió.

El sobrecobro realizado a los consumidores por este error metodológico acumulado en los últimos cuatro procesos tarifarios, desde el primer semestre de 2024 en adelante, alcanza a los $112 mil millones, o sea, unos US$115 millones aproximadamente, de acuerdo a cálculos de la CNE y de expertos.

De acuerdo a un comunicado difundido por Presidencia, el Jefe de Estado nombró a Álvaro García Hurtado, como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

Álvaro García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. Es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley.





Fuente: radio.uchile.cl



​

