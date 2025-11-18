Punta Arenas,
18 de noviembre de 2025

TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE: PRESIDENTE BORIC DESTACA LABORES DE BÚSQUEDA Y ENVÍA SUS CONDOLENCIAS

​Fue esta tarde de martes que las autoridades confirmaron la muerte de un total de cinco personas: dos de nacionalidad mexicana, dos oriundos desde Alemania y una británica. Además, hay otros cuatro sobrevivientes.

A través de su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric envió condolencias a las familias de los cinco turistas fallecidos en la reciente tragedia de Torres del Paine, en la región de Magallanes.


Fue esta tarde de martes que las autoridades confirmaron la muerte de un total de cinco personas: dos de nacionalidad mexicana, dos oriundos desde Alemania y una británica. Además, hay otros cuatro sobrevivientes.


Al respecto, el mandatario escribió: “A propósito del lamentable accidente de turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine, quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf, quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y ahora evacuación de las personas extraviadas en el sector, en medio de una intensa nevada y vientos de hasta 190 kilómetros por hora”.


“A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias”, complementó.


Finalmente, el jefe de Estado agregó en su publicación: “Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”.


Recordemos que fue durante la pasada jornada de lunes que se activó un operativo de emergencia en el sector de Los Perros, un área conocida por su difícil acceso. En ese lugar, los turistas se encontraban realizando el desafiante circuito de trekking cuando se vieron sorprendidas por las condiciones climáticas.


Tras concluir un nuevo Cogrid, el delegado presidencial de la región de Magallanes, José Antonio Ruiz, recordó que se mantienen las medidas adoptadas, como “el cierre del macizo Paine, correspondiente a la “O” del circuito del Parque Nacional Torres del Paine”.


Fuente: biobiochile.cl 



Noticias
Relacionadas
TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE "HUBO FALLAS EN EL PARQUE"

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

