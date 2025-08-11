Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

"LA DESINFORMACIÓN ES UN PELIGRO": BORIC RESPONDE A LA OPOSICIÓN CON RESULTADOS DE EXÁMENES DE DROGAS

​Fueron dos fotografías que subió a su cuenta personal de Instagram, donde se ven las imágenes con los resultados del examen de orina y pelo.

boricfotopresidencia

El Presidente de la República, Gabriel Boric, compartió los resultados negativos del examen que drogas que se realizó, para responder a “ciertos sectores de la oposición”.


Fueron dos fotografías que subió a su cuenta personal de Instagram, donde se ven las imágenes con los resultados del examen de orina y pelo.


En el mismo, publicó lo siguiente: “tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”.


“Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”, añade la publicación.


Previamente, desde el Gobierno ya habían informado que los resultados de exámenes de drogas a los que se sometió el mandatario, ministros y subsecretarios, arrojaron negativo.


“Los exámenes del Presidente y de todos los ministros y ministras de Estado dieron resultado negativo, descartándose el consumo de sustancias prohibidas”, dijo el ministro Elizalde a principios de julio, luego que finalizara el plazo legal para la primera realización del primer test.


Durante un punto de prensa realizado este lunes, la ministra Camila Vallejo señaló que es legítimo elevan los estándares de transparencia en materia de test de drogas para las autoridades, pero “otra cosa muy distinta es quienes han pretendido desinformar e instalar una campaña contra el Presidente de la República, no solo para denostar su imagen, sino que instalar una sospecha”.


Fuente: biobiochile.cl 



presidente seremi

PRESIDENTE DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS PARTICIPÓ EN SESIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE JUSTICIA PENAL

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

umagmineduc

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

Noticias
Destacadas
monumento punta arenas

"MES DE PILOTO PARDO: UN PUNTO DE ENCUENTRO CON NUESTRA HISTORIA ANTÁRTICA"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

vapecopspuq

CARABINEROS DETUVO A DOS HOMBRES POR VENTA DE DROGA EN PUNTA ARENAS

