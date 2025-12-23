Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

​La iniciativa estuvo enfocada en pescadores y embarcaciones, velando por el uso del carnet de pesca vigente, la documentación correspondiente y los permisos exigidos para las embarcaciones, en el marco de la normativa actual.

fisc sernapesca (2)

​Con el objetivo de resguardar los recursos naturales y asegurar el cumplimiento de la nueva normativa de pesca, se realizó una fiscalización conjunta entre el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Policía Marítima, en distintos sectores ubicados al sur de la Provincia de Tierra del Fuego.

 
La iniciativa estuvo enfocada en pescadores y embarcaciones, velando por el uso del carnet de pesca vigente, la documentación correspondiente y los permisos exigidos para las embarcaciones, en el marco de la normativa actual.

 
El Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto, junto a los equipos presentes, realizó un llamado a la comunidad a cuidar el territorio y su naturaleza con conciencia y seguridad, destacando que este es el espíritu central de la nueva ley de pesca.

 
“Hoy día hemos venido a fiscalizar, junto con la Policía Marítima y Sernapesca, aquellos sectores que están por ley determinados para hacer pesca exclusivamente con devolución, como el Lago Deseado, Lago Despreciado, Río Blanco, Río Grande y Río García. En estos lugares solo puede haber pesca con devolución, y la fiscalización busca que esta normativa se cumpla efectivamente”, señaló el Delegado Presidencial.

 
Desde el ámbito local, Fernando Callahan, representante de una empresa familiar vinculada a la actividad, comentó que durante esta temporada se ha observado una disminución en la cantidad de pescadores, lo que podría estar relacionado con el periodo del año. “Generalmente el peak de pescadores se da entre mediados de enero y fines de febrero”, indicó.

 
Por su parte, Jazel Muñoz, jefa subrogante de la oficina provincial de Sernapesca, explicó que la normativa vigente exige que en estos lagos y ríos la pesca sea con devolución, estableciendo además condiciones específicas respecto a los aparejos permitidos. “El anzuelo debe ser simple y sin rebarba. Eso es lo que estaremos fiscalizando esta temporada”, señaló.

 
Asimismo, recordó que está prohibida la pesca con arpón o explosivos, debiendo realizarse únicamente con línea de mano. En los sectores donde se permite la extracción, el límite es de tres ejemplares por viaje de pesca, con un peso máximo de 15 kilos, y los pescadores deben portar siempre su licencia de pesca y cédula de identidad.

 
Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a cuidar los recursos naturales de la isla, promoviendo una pesca responsable y segura, en beneficio de las actuales y futuras generaciones.


20251222 Fiscalización Juguetes (3)

SERNAC FISCALIZA LOCALES COMERCIALES DE JUGUETES EN PUERTO NATALES EN EL CONTEXTO DE NAVIDAD

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA