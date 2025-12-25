MINISTERIO DE ENERGÍA PUBLICA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE DEVOLUCIÓN DE COBROS EN EXCESO POR EMPRESA TRANSMISORA

En esta resolución se incluye la restitución, a contar del 1 de enero de 2026, de los cobros en exceso por parte de la empresa Transelec tras la detección de un error en la valorización de sus activos.

El biministro de Energía, de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, explicó que con esta publicación se materializa la decisión de la autoridad de restituir los montos cobrados en las tarifas tras el reconocimiento de Transelec de un error en los antecedentes entregados al regulador durante el proceso tarifario. “Con la publicación en el Diario Oficial se concreta el compromiso asumido por el Gobierno en cuanto a que se devolverán los montos cobrados en exceso en vista del error admitido por la empresa transmisora. Con la publicación de esta resolución, las familias del país, de Arica a Los Lagos recibirán la restitución de los cobros erróneos, de manera automática, en sus cuentas de luz a partir del mes de enero de 2026”, señaló el biministro.

Cabe mencionar que en octubre de 2024, cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) fue informada por la empresa Transelec que había reportado un sobre dimensionamiento de sus activos, la autoridad inició un proceso de investigación y solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional el inicio de una auditoría. Si bien la primera licitación lanzada en junio se declaró desierta en septiembre de este año, en noviembre se lanzó un nuevo llamado, al cual llegaron varias empresas interesadas. El biministro ha señalado que si la auditoría concluyese que corresponde devolver más recursos a los clientes, Transelec tendrá que restituir esos recursos adicionales.

Con posterioridad, se conoció que varias empresas de transmisión no contaban con suficiente información de respaldo de sus estimaciones de activos. Por lo mismo, la autoridad solicitó a las empresas que aporten la información faltante y se instruyó al Coordinador Eléctrico que inicie auditorías similares a las que realizará para Transelec.

​

