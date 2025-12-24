CONCEJAL JOSÉ BECERRA ADVIERTE FALTA DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL SOBRE MANEJO DE ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL Y RECURSOS PARA FONDOS FRIL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, José Becerra Carvajal, se refirió a diversas materias de interés comunal, manifestando su preocupación por la ausencia del Gobierno Regional en la Comisión de Infraestructura, instancia en la que se buscaba aclarar el destino final de los escombros provenientes de la demolición del ex Hospital Regional.

El edil señaló que “lo de escombros es un tema preocupante”, agregando que “lo que no podemos permitir es que exista poca claridad en ese sentido invitamos al gore a la empresa para que puedan exponer respecto a los destinos finales de estos escombros”. En ese contexto, lamentó que no se haya contado con la presencia de las autoridades regionales ni de la empresa responsable para entregar explicaciones formales.

Becerra recalcó además la magnitud de la demolición, indicando que “hace muchos años que no existía una demolición de esta categoría de este tipo, no existen muchas infraestructuras de tal nivel, yo lamento que hayamos que tenido que tener que llegar a esta instancia dejar un recinto tan importante como lo fue el hospital en abandono nos deja en esta situación”. A su juicio, se pudo haber dado un uso distinto al inmueble, planteando que el ex hospital pudo haberse destinado oportunamente a un edificio consistorial.

En otro ámbito, el concejal abordó la preocupación del Concejo Municipal respecto a los cambios en los fondos FRIL, informando que se acordó enviar un oficio al Gobernador Regional y a los consejeros regionales para solicitar mayor claridad sobre el futuro de estos recursos. Al respecto, explicó que “son montos pequeños para arreglar plazas, cuerpos de bomberos, muchas iniciativas pequeñas no tan caras que no necesitan una gran cantidad de tiempo para ejecutarlas, calles, veredas, etc, hoy día lo que ha salido por lo medios de comunicaciones es que esto va a terminar y creo que ahí esta el error del gobierno regional en la poca y no clara información respecto a esto”.

Finalmente, Becerra enfatizó la importancia de estos fondos para responder de manera rápida a las necesidades vecinales, señalando que “creo que tiene que existir una claridad, no me gustaría que se terminen los FRIL porque independientes de los alcaldes de turno se trata de proyectos de ejecución rápida para solucionar a los problemas de los vecinos de forma rápida”.





