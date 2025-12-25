Punta Arenas,
25 de diciembre de 2025

LITIO EN MODO CAJA FUERTE: GOBIERNO PROYECTA US$6 MIL MILLONES AL AÑO Y BLINDA ACUERDO SQM-CODELCO

Con el respaldo de la Contraloría ya despejado, el Gobierno salió a cerrar filas en torno al acuerdo entre Codelco y SQM, subrayando que la Estrategia Nacional del Litio marcará un antes y un después en las finanzas públicas. ​

garcia-williams-pacheco-codelco-sqm-litio-e1766524299635

A días de que la Contraloría cerrara definitivamente la puerta a nuevos cuestionamientos sobre el acuerdo entre Codelco y SQM —aunque se iniciará una auditoría para revisar procedimientos asociados al pacto—, el Gobierno salió a marcar territorio.

Con el Presidente Gabriel Boric a la cabeza, autoridades del área económica y minera se reunieron este martes para subrayar los avances de la Estrategia Nacional del Litio y, de paso, ponerle cifras —y épica— a lo que califican como un punto de inflexión histórico para el país.

El mensaje fue claro: el acuerdo para explotar el Salar de Atacama hasta 2060 no solo está blindado institucionalmente, sino que promete una lluvia de recursos para el Estado.

Según explicó el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, con la Estrategia Nacional del Litio, Chile podría recibir alrededor de US$6 mil millones adicionales al año, sumando los ingresos por litio y el mejor precio del cobre.

“Lo que esperamos llegue al Estado de Chile en los próximos años va a financiar por lo menos tres años consecutivos todo el presupuesto del Ministerio de Vivienda”, afirmó el secretario de Estado. El ministro García sostuvo que sí existe una “propuesta concreta” para empujar el crecimiento económico.

La ministra de Minería, Aurora Williams, puso el foco en la arquitectura de la estrategia: la creación del Instituto Público del Litio, la red de salares protegidos y las consultas indígenas realizadas en distintas zonas del país. Un diseño que, según el Ejecutivo, busca combinar desarrollo económico, rol del Estado y resguardos ambientales y sociales.

“Este es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

Desde Codelco, el tono fue aún más categórico. Su presidente del directorio, Máximo Pacheco, aseguró que el entendimiento con SQM es “por lejos el contrato más importante que ha firmado Codelco en su historia”. No solo porque diversifica su negocio más allá del cobre, sino porque convierte a la estatal —en alianza con una firma chilena con décadas de experiencia— en un actor clave del litio a nivel mundial.

“(Codelco) hoy día amplía su giro a ser una empresa de litio, asociado con otra empresa chilena que ha estado 30 años en este negocio y que lo conoce muy bien, como es SQM”, dijo, adelantando que en los próximos días se firmarán los documentos finales, se concretará la fusión y se definirá el gobierno corporativo de la nueva sociedad.

El broche lo puso el propio García, quien no dudó en elevar la apuesta: “Este es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”. Una frase que resume el ánimo del Gobierno tras el visto bueno de Contraloría y a días de que el acuerdo se firme antes de fin de año.

El Mostrador


PRESIDENTE BORIC INVITÓ A EMPRESAS COREANAS A INVERTIR EN HIDRÓGENO VERDE Y LITIO EN CHILE

FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

Leer Más

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

CAMPAÑA "NOCHE BUENA": UNA TRADICIÓN SOLIDARIA DE LA ESCUELA MANUEL BULNES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HIPERMERCADO ROFIL Y SUPERMERCADO "LA SAL" MARCAN LA NUEVA ETAPA DEL GRUPO INSUA EN MAGALLANES

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA SENTENCIA CONTRA BIÓLOGO POR VIOLACIÓN A CIENTÍFICA FRANCESA EN BASE ANTÁRTICA

