Punta Arenas,
25 de diciembre de 2025

"ESTAMOS MUY, MUY PREOCUPADOS": INCENDIO FORESTAL EN MAULE CONSUME 1.100 HECTÁREAS Y DESTRUYE 2 CASAS

Trabajan 27 brigadas de Bomberos con 50 voluntarios, además de 5 brigadas de Conaf y una del Ejército de Chile. ​

incendio-forestal-cerro-maule

El delegado presidencial regional de la Región del Maule, Humberto Aqueveque, reportó la difícil situación que se vive en el combate contra un incendio forestal en cerro Maule, de la comuna que lleva el mismo nombre.

En el sector, actualmente trabajan 27 brigadas de Bomberos con 50 voluntarios, además de 5 brigadas de Conaf y una del Ejercito de Chile. Durante los últimos minutos se transmitió una alerta SAE instruyendo la evacuación del sector Loteo San Francisco.

Según indicó a Radio Bío Bío, el siniestro “se mantiene activo y ha generado un trabajo arduo por toda la noche”, consumiendo ya más de 1.127 hectáreas, forzando la evacuación de sectores poblados. Además, ha destruido dos segundas viviendas y dos bodegas, afectando también una barraca que contenía maquinaria pesada.

“Se propagó muy rápido y en condiciones difíciles, tiene mucha resistencia al combate y la intensidad calórica no permitía que los equipos terrestres tanto de Bomberos como de las brigadas forestales pudieran acercarse, así que gran parte del combate se abocó a las descargas con recurso aéreo”, detalló.

Para ello, se ha dispuesto de descargas de retardante desde helicópteros y un Supertanker, manifestando la autoridad local que “durante la mañana varias familias se nos acercaban y decían que fue gracias al efecto del retardante que el incendio no se propagó a las viviendas del sector Doña Ignacia y Don Humberto”.

La situación seguirá siendo compleja durante las próximas horas, dado que “las condiciones de esta tarde van a ser igual de difíciles, son los mismos factores de riesgo que ayer, así que estamos muy, muy preocupados”. Para esta tarde, se esperan hasta 33° de temperatura en la zona.

El siniestro se originó la jornada de ayer miércoles, día durante el cual también se encendieron focos en los sectores Chacarillas de Maule y Vara Gruesa de Linares, pero ambos ya fueron contenidos tras una afectación de cerca de 30 hectáreas.

BiobioChile


FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

CAMPAÑA "NOCHE BUENA": UNA TRADICIÓN SOLIDARIA DE LA ESCUELA MANUEL BULNES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

CONSEJERA REGIONAL XIMENA MONTAÑA DEFIENDE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026 Y CONTINUIDAD DE RECURSOS PARA PROYECTOS REGIONALES EN SALUD E INFRAESTRUCTURA

