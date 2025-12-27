INCENDIOS FORESTALES: 11 SINIESTROS EN COMBATE, MIENTRAS MAULE Y PICHIDEGUA ESTÁN CON ALERTA ROJA

Según la actualización de las 17:00 horas, CONAF indica que que en la región del Maule, en la comuna homónima, se desarrollan dos siniestros: uno en Linares de Perales y el otro en Cerro Maule. Senapred mantiene la alerta roja comunal en Maule, de acuerdo con la actualización de las 17:41 horas.

Mientras en Linares de Perales se ha consumido una superficie de 6 hectáreas, el del Cerro Maule ya lleva 1.127 hectáreas afectadas, dos viviendas siniestradas y dos bodegas destruidas. Este último incendio se encuentra vigente desde el 24 de diciembre de 2025, según información de Senapred.

Por los siniestros activos, a las 18:25 horas Senapred activó la alerta SAE para evacuar el sector Las Huachas en la comuna de Maule. En el lugar trabajan 7 técnicos, 3 brigadas, 1 maquinaria pesada, 1 helicóptero y 1 camión cisterna de CONAF. Además, también está Bomberos y 2 brigadas del Ejército, BRIFE.

Pichidegua sigue con alerta roja

La otra comuna que permanece con alerta roja es Pichidegua, debido a un incendio que afecta el sector Larmahue y que se mantiene vigente desde este jueves 25 de diciembre. Hay un total de 220 hectáreas afectadas, 400 personas evacuadas y dos viviendas destruidas. En la zona trabajan 4 técnicos, 6 brigadas, 2 helicópteros y 1 maquinaria pesada de CONAF.

En tanto, también hay incendios controlados en Machalí, en la región de O’Higgins, (2,5 hectáreas afectas), y en Litueche, también en la región de O’Higgins (765 hectáreas afectadas).

BiobioChile

​

