Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de diciembre de 2025

VOCERO DE GOBIERNO ABORDA SEGURIDAD PÚBLICA EN PUERTO WILLIAMS, PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y EMERGENCIA EN ENAP

Buenos días región.

seremigobierno

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Vocero de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, conversó sobre diversas acciones impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad pública, prevención de riesgos, fiscalización sanitaria y respuesta ante emergencias en la región.

Uno de los ejes abordados fue el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la descentralización de recursos, destacando la reciente implementación de un sistema de televigilancia en la comuna de Cabo de Hornos, específicamente en Puerto Williams. La iniciativa fue financiada por el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal del Fondo de Desarrollo Local de la SUBDERE, con una inversión superior a los $74 millones de pesos. El proyecto permitió la instalación de una red de cinco cámaras de vigilancia con cobertura 360°, ubicadas estratégicamente según criterios de vulnerabilidad y análisis de espacios públicos. El sistema es monitoreado desde dependencias municipales y cuenta además con una cámara espejo en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, lo que fortalece la coordinación interinstitucional y el apoyo a los procesos investigativos en una de las localidades más australes del mundo.

En el ámbito de la prevención de incendios forestales, el SEREMI de Gobierno se refirió a la campaña regional que se desarrolla en conjunto con la entrega del segundo helicóptero asignado a Magallanes, el cual prestará servicio para la prevención, mitigación y control de incendios forestales. En este contexto, Andro Mimica visitó la base de la Brigada Lenga 12 y al equipo provincial de Antártica, destacando el trabajo que realizan en terreno para la protección del territorio. Asimismo, recalcó que el 99,7% de los incendios forestales en Chile son ocasionados por personas, ya sea por negligencia o intencionalidad, reforzando el llamado a la responsabilidad ciudadana.

Durante la entrevista, también se abordaron las fiscalizaciones preventivas reforzadas por el Gobierno en carnicerías y locales de venta de productos cárneos, con el objetivo de resguardar la salud de las familias magallánicas durante las Fiestas de Fin de Año. Desde el Ejecutivo se reiteró el llamado a realizar compras informadas y seguras, privilegiando el comercio autorizado, la correcta mantención de la cadena de frío y el etiquetado adecuado de las carnes. Estas acciones forman parte de un programa permanente de fiscalización que se intensifica en fechas clave como Navidad y Año Nuevo, reafirmando el compromiso del Estado con el cuidado de la salud pública y el bienestar de la comunidad.

Finalmente, el Vocero de Gobierno se refirió al incidente ocurrido en instalaciones de ENAP, en el sector Posesión, donde se produjo la explosión de un gasoducto que dejó a un trabajador lesionado, sin riesgo vital. Al respecto, señaló que “lo primero que tuvimos en consideración cuando estalla esta emergencia es como se encontraba el trabajador, el resguardo de su vida y saber como estaba, no se puso en riesgo su vida y se pudo hacer su evacuación….a gasco y a enap se le solicito no tener un corte de suministro en los hogares y tuvimos que hacer un trabajo muy coordinado para no afectar ni a punta arenas ni a natales en el suministro luz y gas”.

Asimismo, indicó que “logramos contener la emergencia, fuimos habilitando a las empresas para que puedan volver a operar, falta methanex porque necesitan de la planta de posesión para poder operar, según el gerente general Friedman esto estará repuesto en poco mas de un mes”. En ese sentido, agregó que “hoy día con todo el servicio repuesto, con la seguridad, nos interesa que se lleven adelante las investigaciones de la forma mas exhaustiva posible”, subrayando la importancia de esclarecer completamente las causas del incidente.



salas-de-clases-scaled-800x483

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES DENUNCIA DESVINCULACIÓN DE 123 DOCENTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

Leer Más

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

SEGURIDAD MUNICIPAL POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO (3)
nuestrospodcast
viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Patrulla de Policiía Marítima en incendio en el borde costero

PATRULLA DE POLICÍA MARÍTIMA SE DESPLEGÓ ANTE INCENDIO EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
artistasmagallanesmistral

MÚSICA, DANZA Y UNA MUÑECA GIGANTE CIERRAN LOS FESTEJOS POR LOS 80 AÑOS DEL NOBEL DE MISTRAL

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”