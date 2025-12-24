VOCERO DE GOBIERNO ABORDA SEGURIDAD PÚBLICA EN PUERTO WILLIAMS, PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y EMERGENCIA EN ENAP

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Vocero de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, conversó sobre diversas acciones impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad pública, prevención de riesgos, fiscalización sanitaria y respuesta ante emergencias en la región.

Uno de los ejes abordados fue el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la descentralización de recursos, destacando la reciente implementación de un sistema de televigilancia en la comuna de Cabo de Hornos, específicamente en Puerto Williams. La iniciativa fue financiada por el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal del Fondo de Desarrollo Local de la SUBDERE, con una inversión superior a los $74 millones de pesos. El proyecto permitió la instalación de una red de cinco cámaras de vigilancia con cobertura 360°, ubicadas estratégicamente según criterios de vulnerabilidad y análisis de espacios públicos. El sistema es monitoreado desde dependencias municipales y cuenta además con una cámara espejo en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, lo que fortalece la coordinación interinstitucional y el apoyo a los procesos investigativos en una de las localidades más australes del mundo.

En el ámbito de la prevención de incendios forestales, el SEREMI de Gobierno se refirió a la campaña regional que se desarrolla en conjunto con la entrega del segundo helicóptero asignado a Magallanes, el cual prestará servicio para la prevención, mitigación y control de incendios forestales. En este contexto, Andro Mimica visitó la base de la Brigada Lenga 12 y al equipo provincial de Antártica, destacando el trabajo que realizan en terreno para la protección del territorio. Asimismo, recalcó que el 99,7% de los incendios forestales en Chile son ocasionados por personas, ya sea por negligencia o intencionalidad, reforzando el llamado a la responsabilidad ciudadana.

Durante la entrevista, también se abordaron las fiscalizaciones preventivas reforzadas por el Gobierno en carnicerías y locales de venta de productos cárneos, con el objetivo de resguardar la salud de las familias magallánicas durante las Fiestas de Fin de Año. Desde el Ejecutivo se reiteró el llamado a realizar compras informadas y seguras, privilegiando el comercio autorizado, la correcta mantención de la cadena de frío y el etiquetado adecuado de las carnes. Estas acciones forman parte de un programa permanente de fiscalización que se intensifica en fechas clave como Navidad y Año Nuevo, reafirmando el compromiso del Estado con el cuidado de la salud pública y el bienestar de la comunidad.

Finalmente, el Vocero de Gobierno se refirió al incidente ocurrido en instalaciones de ENAP, en el sector Posesión, donde se produjo la explosión de un gasoducto que dejó a un trabajador lesionado, sin riesgo vital. Al respecto, señaló que “lo primero que tuvimos en consideración cuando estalla esta emergencia es como se encontraba el trabajador, el resguardo de su vida y saber como estaba, no se puso en riesgo su vida y se pudo hacer su evacuación….a gasco y a enap se le solicito no tener un corte de suministro en los hogares y tuvimos que hacer un trabajo muy coordinado para no afectar ni a punta arenas ni a natales en el suministro luz y gas”.

Asimismo, indicó que “logramos contener la emergencia, fuimos habilitando a las empresas para que puedan volver a operar, falta methanex porque necesitan de la planta de posesión para poder operar, según el gerente general Friedman esto estará repuesto en poco mas de un mes”. En ese sentido, agregó que “hoy día con todo el servicio repuesto, con la seguridad, nos interesa que se lleven adelante las investigaciones de la forma mas exhaustiva posible”, subrayando la importancia de esclarecer completamente las causas del incidente.

