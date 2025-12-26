Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de diciembre de 2025

PAULA VIVAR INVITA A LA COMUNIDAD A LA PRIMERA GALA DE BAILE FLAMENCO EN PUNTA ARENAS ESTE LUNES 29 DE DICIEMBRE DESDE LAS 19HRS

Buenos días región.

paulavivar

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la profesora e intérprete de baile flamenco y danza contemporánea, Paula Vivar, conversó con la audiencia para invitar a la comunidad a participar de la primera gala de baile flamenco, que se realizará este lunes 29 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de Punta Arenas, con entrada completamente liberada.

Durante la entrevista, Vivar destacó la relevancia artística y expresiva de esta disciplina, señalando que el “baile flamenco es una forma de expresión muy importante, reúne muchas expresividades en una sola disciplina artística”, resaltando su riqueza cultural y emocional.

La profesora explicó que este año comenzó a impartir clases de flamenco en la ciudad, instancia que tuvo una positiva convocatoria, con la participación de entre 20 y 25 personas en las distintas clases desarrolladas a lo largo del año. Como resultado de este proceso formativo, 17 alumnas y alumnos serán parte de la gala, presentándose por primera vez ante el público en un escenario formal. La actividad busca no solo mostrar el trabajo realizado durante el año, sino también acercar el baile flamenco a la comunidad de Punta Arenas, fomentando el acceso a las artes escénicas y poniendo en valor nuevas expresiones culturales en la región.



escuellaulloagallegos

CON 53 JUGADORES, LA ESCUELA ULLOA DE RIO GALLEGOS FUE PROTAGONISTA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

Leer Más

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)
nuestrospodcast
Vialidad-MOP

RESCATANDO EL VALOR ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL EX AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
presidente-boric-mensaje-navidad

PRESIDENTE BORIC REALIZA SU ÚLTIMO SALUDO DE NAVIDAD A LOS CHILENOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Contenedor de tapitas plásticas Jardín Infantil Sueños de Infancia (5)

PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL “SUEÑOS DE INFANCIA” CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE Y APORTAN A LA COMUNIDAD CON NUEVO CONTENEDOR DE TAPITAS PLÁSTICAS

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS