PAULA VIVAR INVITA A LA COMUNIDAD A LA PRIMERA GALA DE BAILE FLAMENCO EN PUNTA ARENAS ESTE LUNES 29 DE DICIEMBRE DESDE LAS 19HRS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la profesora e intérprete de baile flamenco y danza contemporánea, Paula Vivar, conversó con la audiencia para invitar a la comunidad a participar de la primera gala de baile flamenco, que se realizará este lunes 29 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de Punta Arenas, con entrada completamente liberada.

Durante la entrevista, Vivar destacó la relevancia artística y expresiva de esta disciplina, señalando que el “baile flamenco es una forma de expresión muy importante, reúne muchas expresividades en una sola disciplina artística”, resaltando su riqueza cultural y emocional.

La profesora explicó que este año comenzó a impartir clases de flamenco en la ciudad, instancia que tuvo una positiva convocatoria, con la participación de entre 20 y 25 personas en las distintas clases desarrolladas a lo largo del año. Como resultado de este proceso formativo, 17 alumnas y alumnos serán parte de la gala, presentándose por primera vez ante el público en un escenario formal. La actividad busca no solo mostrar el trabajo realizado durante el año, sino también acercar el baile flamenco a la comunidad de Punta Arenas, fomentando el acceso a las artes escénicas y poniendo en valor nuevas expresiones culturales en la región.

​



​

