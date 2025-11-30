Punta Arenas,
30 de noviembre de 2025

SANTO TOMÁS POTENCIA EL BIENESTAR DE PERSONAS MAYORES CON FERIA INTEGRAL EN VIVIENDAS TUTELADAS

La acción interdisciplinario estudiantil reunió a carreras del área social, salud, deportes y administración para entregar información, acompañamiento y espacios de participación. ​

IMG_1786

En el Condominio de Viviendas Tutelas 2 del Hogar de Cristo se desarrolló una feria Integral para personas mayores denominada “Encuentro, Participación y Vida en Comunidad”, iniciativa organizada por Santo Tomás Punta Arenas, en conjunto con el Hogar de Cristo.

El propósito de esta actividad fue promover el bienestar, la participación activa y la vida en comunidad de las personas mayores, a través de espacios informativos y recreativos. Marcela Gacitúa, directora de carrera de Servicio Social de Santo Tomás explicó que, “esta iniciativa surge de un estudiante de Servicio Social que está realizando su práctica en el condominio de viviendas tuteladas e identificó esta necesidad, que, además, de ser una instancia de entrega de información, tiene un componente muy enriquecedor que es el dialogo entre generaciones”.

Esta actividad es multidisciplinaria. Participan las carreras de Servicio Social, Técnico en Enfermería, Preparador Físico y Contador Auditor. “Esta instancia profundiza en el perfil de egreso, debido a que las actividades teóricas y prácticas se vinculan, y estas son instancias perfectas en las cuales los alumnos ponen sus conocimientos teóricos, pero también sus habilidades blandas para poder vincularse con la comunidad”, añadió finalmente la directora de carrera.

Por su parte, Matías Peñailillo, estudiante de Servicio Social y quien se encuentra cursando su práctica en el Condominio de Viviendas Tuteladas 2 del Hogar de Cristo, fue el principal precursor de la actividad. “Esta idea surge desde la focalización de información, de también actividades físicas, de la prevención de la salud, y la educación financiera”.

Agregó que se estableció una dinámica donde participaron cuatro carreras de Santo Tomás. “Por un lado, las carreras del CFT, como Técnico en Enfermería y Preparador Físico participaron en la prevención de la salud y la promoción de la vida activa, respectivamente. Por otro lado, las carreras profesionales de Contador Auditor y Servicio Social realizaron asesorías en educación financiera y postulación a programas estatales para personas mayores”.

José Antimán, residente del condominio, destacó el impacto que ha tenido esta instancia en la comunidad. “Ha sido fundamental para nosotros que vengan estudiantes y profesionales de Santo Tomás. Es un apoyo muy importante porque nos ayudan a aclarar dudas en temas de salud, Registro Social de Hogares y aspectos económicos. A nuestra edad a veces se nos olvidan cosas, y estas instancias nos despiertan las ganas de seguir aprendiendo. Nunca es tarde para aprender”.

Finalmente, Álvaro Rondón, jefe regional del Hogar de Cristo, remarcó la relevancia de esta colaboración. “Para nosotros es fundamental trabajar junto a otras instituciones, porque la responsabilidad con las personas más excluidas es de toda la comunidad. Con Santo Tomás hemos desarrollado un vínculo de años que ha sido clave para el bienestar de quienes acompañamos. Los estudiantes cumplen un rol muy importante en la construcción de redes, aportando alegría, esperanza y conexión intergeneracional. Actividades como esta feria fortalecen ese tejido social y permiten que las personas del condominio se sientan acompañadas. Esperamos que pueda replicarse y agradecemos profundamente este aporte”.

El Condominio de Viviendas Tutelas 2 fue inaugurado en mayo de este año y cuenta con 25 viviendas, cuyo objetivo es promover y fortalecer la autonomía de las personas mayores, dando además una solución habitacional concreta que incluye espacios comunitarios, talleres y apoyo psicosocial.




HASTA DICIEMBRE DE 2029: SENADO APROBÓ POR UNANIMIDAD PRORROGAR EL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Las iniciativas serán ejecutadas en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Laguna Blanca.


ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

OFERTA ACADÉMICA Y VÍNCULO TERRITORIAL: CFT MAGALLANES SE HIZO PRESENTE EN ENCUENTRO EDUCATIVO DE HIDRÓGENO VERDE

MISIÓN CUMPLIDA: DOTACIÓN ANTÁRTICA 2024-2025 DE LA FACH CULMINA MÁS DE UN AÑO EN EL CONTINENTE BLANCO

