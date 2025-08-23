Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

23 de agosto de 2025

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL GLACIAR PINGO EN PUERTO NATALES

​El proyecto beneficiará a 159 familias de la comuna y considera una inversión superior a los 17.400 millones de pesos, financiados con recursos del Minvu, el Gobierno Regional y el ahorro de las familias.

viviendasnatales

Con la ceremonia de instalación de la primera piedra, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inició a la construcción del conjunto habitacional Glaciar Pingo, que beneficiará a 159 familias de la comuna de Natales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

 

El proyecto corresponde al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y considera una inversión superior a los 17.400 millones de pesos, financiados con recursos del Minvu, el Gobierno Regional y el ahorro de las familias. Su ejecución estará a cargo de la Constructora Ebco S.A., con la entidad patrocinante Paz Oyarzún.

 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, recalcó que este hito representa “el inicio de una nueva etapa para las familias de Natales, tras una larga espera”. Además, destacó que a la fecha “el Minvu ha gestionado más de mil soluciones habitacionales en la comuna, de las cuales 585 ya fueron entregadas y otras 466 quedarán en ejecución, lo que demuestra un trabajo sostenido y descentralizado en la región”.

 

Por su parte, Miguel Chacana Apablaza, representante de la agrupación Mirador del Paine, comentó que “este proyecto es la culminación de muchos años de esfuerzo”. Explicó que para familias que han debido arrendar toda la vida, “la casa propia es el inicio de una nueva vida, especialmente para madres solteras, personas mayores y trabajadores temporeros que hoy ven concretado este anhelado sueño”.

 

Viviendas y equipamiento comunitario

 

El nuevo barrio se emplazará en más de tres hectáreas en el sector surponiente de Natales y contará con 153 viviendas de dos pisos de 53 m² y seis viviendas de un piso de 56 m² adaptadas para personas con discapacidad. Todas dispondrán de calefacción central con caldera dual, dos dormitorios, estar comedor, cocina y baño, además de cierres perimetrales.

 

"Las viviendas cumplen con los estándares que el Ministerio está entregando en toda la región, con calefacción central, ampliaciones proyectadas, vialidades amplias y equipamiento comunitario que mejorará la calidad de vida de las familias”, destacó el director (s) del Serviu, Omar González Asenjo.

 

La autoridad agregó que este conjunto habitacional es también un aporte al desarrollo urbano de la ciudad: “Con Glaciar Pingo no sólo entregamos viviendas de calidad, sino que levantamos un barrio completo con áreas verdes, equipamiento y espacios comunitarios. Es parte del compromiso de construir ciudades más justas e inclusivas en Magallanes”.

 

El conjunto también incorpora una sala de uso múltiple de 95 m² y más de 2.200 m² de áreas verdes, con juegos infantiles sobre piso de caucho, circuito de calistenia e iluminación, además de pavimentación, alcantarillado y redes de servicios básicos.

 

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, finalizó valorando que la construcción de Glaciar Pingo “no sólo significa levantar infraestructura, sino también entregar un espacio propio donde las familias podrán crecer, las personas mayores envejecer con dignidad y los niños desarrollarse en un entorno seguro”.


FOTO CHARLA POSESIÓN EFECTIVA REGISTRO CIVIL

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DIFUNDE POSESIONES EFECTIVAS A LA CIUDADANÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250