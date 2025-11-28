Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

CORTOMETRAJE "CLEPSIDRA" SELECCIONADO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VIÑA DEL MAR

​La pieza audiovisual reúne ciencia, arte y archivo de terreno tanto antártico como subantártico, incluyendo registros capturados durante la Expedición Científica Antártica (ECA54) del INACH y material vinculado a la memoria cultural Yagán.

FILM DISTRIBUCIÓN-min

"Clepsidra", obra creada por Gonzalo Arriagada junto a la Dra. Tamara Contador, investigadora de la Universidad de Magallanes, el Parque Etnobotánico Omora, el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y el Instituto Milenio Base, formará parte de la selección Miradas al Territorio del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de Latinoamérica. La exhibición se realizará este viernes 28 de noviembre a las 15:00 horas en Cinemark Mall Marina Arauco.

La propuesta se sustenta en un registro profundo del territorio austral, con material audiovisual proveniente tanto de la Antártica como del territorio subantártico de Puerto Williams. Parte de las imágenes fueron capturadas durante la Expedición Científica Antártica de 2018 (ECA54) del Instituto Antártico Chileno (INACH), en la que participó Contador. En esa misma campaña, el fotógrafo Gonzalo Arriagada acompañó el trabajo científico, generando un archivo visual que hoy constituye uno de los pilares estéticos y conceptuales de la obra.

Asimismo, "Clepsidra" incorpora elementos culturales vinculados al pueblo Yagán, integrando así una dimensión biocultural propia del extremo austral de Chile.

Para Tamara Contador, la Antártica es un laboratorio natural excepcional para observar los efectos del cambio climático. Sus estudios sobre la fenología de Parochlus steinenii, la única mosca endémica de la Antártica marítima, fueron un punto de partida para la reflexión conjunta que dio origen a "Clepsidra".

Gonzalo Arriagada, creador visual de la obra, destaca que la experiencia de acompañar la investigación científica en terreno marcó profundamente la mirada estética del proyecto: "Registrar la Antártica acompañando el trabajo científico permitió comprender que este territorio no solo es un escenario, sino un organismo vivo que marca sus propios tiempos. Parte esencial de 'Clepsidra' proviene de esa experiencia en la ECA, donde ciencia y arte se encontraron en el hielo mismo".

Desde la producción ejecutiva y la distribución, Cristian Valle Celedón, de Wolf Producciones Distribución, subraya la importancia de relevar la experiencia austral en su totalidad: "'Clepsidra' nace desde registros realizados en la ECA, pero también desde el territorio subantártico y la cultura Yagán. Presentar en Miradas al Territorio destaca la relevancia científica, cultural y simbólica de estos lugares. La obra muestra que estos territorios no solo producen datos científicos: también generan lenguajes, emociones, memoria y preguntas sobre cómo habitamos el mundo".

La obra integra material documental proveniente de territorio antártico, el museo de la base china Gran Muralla (isla Rey Jorge), el Museo Usui Yagán (Puerto Williams), las tradiciones Yagan, como la pintura facial, y el archivo de la Expedición Científica Antártica 54.

También se incorporan reflexiones literarias y filosóficas de Rolando Cárdenas, Tomás de Aquino, Julio Cortázar y Walt Whitman, creando un puente entre investigación científica, territorio austral y pensamiento occidental. Los gestores del proyecto agradecen especialmente a la Comunidad Yagán de Bahía Mejillones, cuyo vínculo histórico con el territorio subantártico aporta una dimensión cultural y ética fundamental al sentido de la obra.


festnoviolencia

FESTIVAL DE LA NO VIOLENCIA CONVOCÓ A LA COMUNIDAD FUEGUINA EN UNA JORNADA DE ARTE, REFLEXIÓN Y COMPROMISO

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

SHOA PUBLICA PRIMERA CARTA NÁUTICA ELECTRÓNICA S-101 DE LA ANTÁRTICA A NIVEL MUNDIAL

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

mathiashune

MATHIAS HÜNE DE FUNDACIÓN REWILDING CHILE DESTACA INÉDITO ESTUDIO SOBRE BIODIVERSIDAD DE BAHÍA INÚTIL Y LLAMA A PROTEGER ESTE FRÁGIL ECOSISTEMA

PDI ENTREGA RECOMENDACIONES PARA UN BALCK FRIDAY SEGURO Y ABORDA LA SEGURIDAD EN LA ETAPA ESCOLAR