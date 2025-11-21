ESCUELA JUAN WILLIAMS INVITA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DEL XII FESTIVAL DEL CANTAR “SANTA CECILIA”

​A toda la comunidad magallánica amante de la música hizo extensiva la invitación la Escuela Juan Williams de Punta Arenas, para que las familias disfruten de la XII versión del Festival del Cantar “Santa Cecilia”, organizado por emblemático establecimiento escolar. Desde las 19 horas de este jueves 20 y viernes 21 de noviembre, las y los asistentes podrán disfrutar de una grata jornada musical, en dependencias de la escuela, ubicada en calle Mardones 0353.



El evento ya se ha convertido en un hito cultural de la agenda escolar de nuestra comuna, y esta versión así lo demuestra con la partición de 28 establecimientos en el certamen. Hasta hoy 17 de noviembre están abiertas las inscripciones, las que se pueden realizar en el correo [email protected] .



Desde la organización indicaron que las pruebas de sonido se realizarán el miércoles 19 de noviembre desde las 16 horas en las mismas dependencias del establecimiento. La entrada general tiene un valor de $1.000 y niñas y niños no pagan. Se ha pensado que sea un evento que traspase las fronteras de la escuela y que asistan muchas otras personas que sean amantes de la música y disfruten de una actividad familiar.



