POR ÉXITO DE PÚBLICO VUELVE PREMIADO DOCUMENTAL “ENSAYOS Y ERRORES” A CINE SALA ESTRELLA

​¡Fallar nunca ha estado tan de moda! Tras ser premiado en FIDOCS, FICViña y Cinemancia (Colombia), Miradoc cierra la programación con el estreno de Ensayos y errores, un documental escrito, dirigido y protagonizado por Ignacio Rojas Vallejo, un joven director de cine viñamarino que, ante la ausencia de oportunidades de trabajo audiovisual, termina trabajando junto a su madre en una pintoresca boutique de Reñaca.



Tras una alta concurrencia de público en su primera función, el documental se exhibirá nuevamente este miércoles 26 de noviembre, a las 19 horas en Cine Sala Estrella de Punta Arenas. Las entradas se pueden adquirir en el sitio web del cine o en boletería.



“Me parecía gracioso retratarme como un cineasta sin rumbo y que tiene que trabajar en la tienda de su mamá. No me tomo muy en serio y creo que es sano reírse de uno mismo”, afirma Ignacio Rojas Vallejo, quien decidió realizar su primera película documentando su inserción en un mundo laboral alejado de sus propios intereses. “Como mi trabajo era estar en la tienda, empecé a usar la cámara en mis tiempos libres, sin mucha idea previa de qué hacer. Fue así como luego de muchos meses revisando el material descubrí este microcosmos muy particular”.



Bajo la producción de Sebastián Cartajena Alvarado y Alexis Sánchez Baeza, el largometraje utiliza un tono pop y divertido que desdibuja las fronteras entre la ficción y la realidad para retratar la manera en que el cineasta se las ingenió para realizar su primera película, afrontando la dependencia económica y emocional que mantiene con su madre, y de paso adentrándose en la industria de la moda y el modelaje en Chile.



En palabras de Paula Vallejo Reyes, madre del cineasta y co-protagonista del documental, “quedé totalmente sorprendida cuando, después de cinco años grabando, Ignacio me dice ‘mamá, la película está lista’, para después sentarme y verme en la pantalla grande. Fue una experiencia impactante. Verme como personaje es algo que nunca esperé en mi vida, pero me da mucha risa a la vez”.



Junto con una cálida recepción en el extranjero tanto en el Toronto Latin American Film Festival (Canadá) como en el Saratov Sufferings Documentary Drama Film Festival (Rusia), y recibir el premio a Mejor Dirección durante el 5° Festival Metropolitano de Cine Cinemancia (Colombia), Ensayos y errores fue parte de la Competencia Nacional del 28° Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS), donde obtuvo la Mención especial del jurado por “su frescura y osadía, que le permite partir de un pequeño relato en un comercio familiar y, desde allí, tocar temas complejos y tremendamente actuales”. Junto a esto, fue parte de la competencia Miradas al Territorio durante el 36° Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICViña), donde obtuvo el premio a Mejor Película.



SINOPSIS

Ignacio es un joven cineasta que quiere hacer una película. Como está sin trabajo, su extravagante madre le ofrece un puesto como vendedor en la boutique familiar, ubicada en un acomodado balneario llamado Reñaca. Su lista de trabajo en la tienda es extensa: atender a las clientas, realizar un video publicitario y hacer fotografías de moda; pero nada de ello le sale bien. Entre vestidos, modelos, disparos y una posible historia de amor, encontrará la posibilidad de hacer su primera película.



FICHA TÉCNICA

Dirección y guión: Ignacio Rojas Vallejo

Producción general: Sebastián Cartajena Alvarado

Producción ejecutiva: Alexis Sánchez Baeza

Montaje: María Teresa Viera-Gallo e Ignacio Rojas Vallejo

Con la participación de: Ignacio Rojas Vallejo, Paula Vallejo Reyes y Celina Rozenwurcel

Casa productora: Ciudad Cultural Producciones

País: Chile

Año: 2024

Duración: 70 min.



SOBRE EL DIRECTOR

Ignacio Rojas Vallejo es licenciado en Dirección Cinematográfica en la Fundación Universidad del Cine de Buenos Aires, Argentina. Su desarrollo profesional está centrado en el conocimiento teórico y práctico sobre Guión y Dirección. Ha realizado diferentes proyectos cinematográficos tanto en Chile como en Argentina. Como director y guionista realizó el cortometraje De la vida de ciertas estatuas (2017) seleccionado en el Laterale Film Festival en Cosenza, Italia. Ensayos y errores es su ópera prima.



SOBRE LOS PRODUCTORES

Sebastián Cartajena Alvarado es realizador en Cine y Televisión, con diplomado en Mediación Cultural del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Además, es co-Fundador y Director Artístico del Festival de Cine Chileno (FECICH) y Encargado de Mediación y Públicos en el Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso. Actualmente dirige la etapa de desarrollo de la serie de televisión Creadores, que busca dar cuenta de los procesos creativos detrás de la creación de videojuegos chilenos.



Alexis Sánchez Baeza es realizador en Cine y Televisión, con diplomado en Producción Ejecutiva Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica y Mediación Cultural y Desarrollo de Públicos de la Universidad de Chile. Actualmente, es Director Ejecutivo del Festival de Cine Chileno (FECICH), Productor Ejecutivo de Ciudad Cultural Producciones, y Director de la plataforma digital Cortometrajes.cl



​



