GOBIERNO REGIONAL SE SUMA A 38ª VERSIÓN DE “LAS JORNADAS” CON ÉNFASIS EN EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS

Las “Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes” cumplen 38 años. La iniciativa, tan propia de la identidad de quienes habitan esta parte del país, contó una vez más con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena: a eso del mediodía de este jueves, el Gobernador Regional, Jorge Flies, junto al presidente del Club de Leones Cruz del Sur (entidad impulsora de la cruzada), Alejandro Vásquez, repartieron las reconocidas alcancías en las oficinas del órgano estatal e izaron la bandera en uno de los mástiles del edificio institucional.

Será el próximo 25 de octubre que se lleve a cabo el día de cómputo y de celebración por lo recaudado. La meta, en tanto, es de $1.300 millones, a fin de poder operar los centros de rehabilitación de Punta Arenas, Porvenir y Tierra del Fuego (un 20% depende de lo conseguido por esa vía). Además, se proyecta avanzar en la construcción de un nuevo centro en la comuna de Puerto Williams.

“Hoy, y como todos los años, el Gobierno Regional participa del tremendo esfuerzo que hace el Club de Leones Cruz del Sur, a través de ‘Las Jornadas’, que son el evento de convocatoria y unidad regional más importante que tenemos. Es un esfuerzo tremendamente noble, con una obra que es la más importante de un Club de Leones en el mundo. Sin lugar a duda, un orgullo regional”, destacó el Gobernador Flies.

Asimismo, la máxima autoridad regional recordó el apoyo en infraestructura, equipamiento y programas con los que el Gobierno Regional ha demostrado su respaldo, “como el reciente programa aprobado por $3.000 millones para atención de personas postradas”, acotó.

En ese sentido, recordó también el centro de rehabilitación en Puerto Williams “que estamos ad portas de adjudicar: tenemos que reevaluar, pero estamos en la etapa final”.

Alejandro Vásquez, del Club de Leones Cruz del Sur, agradeció “la cooperación y el entusiasmo de los funcionarios, tanto del Gobierno Regional como del Consejo, por estas jornadas, porque es fundamental. Y no solo ellos, sino de todos quienes de alguna u otra forma están ligados a la institución”.

En la misma línea, adelantó algunas de las próximas actividades por “Las Jornadas”: “Viajaremos en unas horas más a Puerto Natales. Allí tendremos un saludo con la alcaldesa, Ana Mayorga, y también con el Delegado Presidencial Provincial. Y de ahí en el tiempo hasta la jornada solidaria tenemos otras actividades con empresas, colegios, todos están a full”.

El Club de Leones Cruz del Sur ya promocionó también la participación de los magallánicos en Santiago. La ocasión fue aprovechada para extender la invitación al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a que llegue al hito final del 25 del próximo mes. “Dijo que haría lo posible por venir”, cerró Vásquez.

​



​



​



​



​

