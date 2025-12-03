Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

GOBIERNO PRESENTÓ RESULTADO DE PROYECTO DEDICADO A REVITALIZAR LA LENGUA YAGAN A PARTIR DE MANUSCRITOS DE 1880

​Este trabajo es parte de una estrategia mundial proclamada por Naciones Unidas ante la pérdida del patrimonio lingüístico, llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en colaboración con el Servicio del Patrimonio Cultural.

En la comuna de Cabo de Hornos, provincia de la Antártica Chilena, se desarrolló una ceremonia para presentar el resultado del proyecto de recuperación de los manuscritos de Carlo Luigi Spegazzini, naturalista italiano que durante 1880 efectuó una expedición científica en la Patagonia y Tierra del Fuego, donde tuvo la oportunidad de conocer a las comunidades indígenas Yagan.

Este trabajo lleva el nombre de "Contribución a la recuperación de los cuadernos de Carlo Luigi Spegazzini: Etapa de Traducción y Trascripción para la elaboración de Diccionario Yagan-Español", ejecutado por los investigadores Javier Domingo y Cristina Zárraga, nieta de Cristina Calderón, la última hablante nativa yagan.

La creación del diccionario Yagan-Español busca recopilar las palabras extraídas de la bitácora de Spegazzini, obtenidas por una transcripción fonética de las conversaciones que sostuvo con los hablantes nativos de la época. Los cuadernos de Spegazzini han estado guardados por más de un siglo en el Instituto Anthropos de Alemania.

Esta iniciativa se enmarca en la proclamación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el período comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo, con el fin de llamar la atención sobre la necesidad de preservar, revitalizar y promover las lenguas ante el riesgo de desaparecer.

Durante la ceremonia, la Delegada Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto, explicó que "el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se suma a este esfuerzo mundial creando un Plan de Lenguas Indígenas, a través de un proceso participativo con los 11 pueblos originarios reconocidos en Chile, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Con el ejemplo de Cristina Zárraga, en nuestra provincia somos testigos de que las lenguas de los pueblos australes se están revitalizando. Por ello, valoramos esta iniciativa que aporta un avance al conocimiento referido al pueblo Yagan".

Proceso de reconocimiento

A su vez, el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "nuestro ministerio, a través de su Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes (UCAI), está liderando este proceso de reconocimiento que también representa una medida de reparación frente a rol del Estado acerca de la disminución de las lenguas indígenas producto de los procesos de colonización. Este trabajo de recuperación cuenta con la aprobación de la Comunidad Yagan de Bahía Mejillones de Puerto Williams, porque sus integrantes son los principales destinatarios de este trabajo".  

El Director Regional del Servicio del Patrimonio Cultural, Pablo Quercia, destacó que "la lengua Yagan ha sido objeto de diversas investigaciones y análisis, pero no existe un diccionario accesible y adaptado a los yaganes contemporáneos. En este sentido, el material de Spegazzini representa lo más cercano al Yagan hablado por Cristina Calderón Harban, referente en el proceso actual de revitalización".

Uno de los ejemplares de este trabajo, fue entregado a Natalia Valderas, directora de la Comunidad Yagan de Bahía Mejillones, quien manifestó que "este trabajo nace de una necesidad constante del Pueblo Yagan por la revitalización de nuestra lengua. Actualmente, somos un grupo de más de seis personas que continúa comprometido con este propósito, trabajando con dedicación y cariño para mantener viva nuestra herencia lingüística".

Las estimaciones más optimistas de Naciones Unidas apuntan a que al menos el 50 por ciento de las lenguas habladas en la actualidad se habrán extinguido, o estarán gravemente amenazadas para el año 2100. En tanto, las proyecciones más pesimistas afirman que entre el 90 y el 95 % se extinguirán o se encontrarán extremadamente amenazadas a finales de este siglo. La mayoría de estas lenguas son indígenas.


centolla

GOBIERNO ACTUALIZA PERÍODO DE VEDA DE CENTOLLA PARA FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO EN MAGALLANES

CCHC MAGALLANES Y CORPORACIÓN CIUDADES IMPULSAN DIÁLOGO COMÚN PARA DISEÑAR EL FUTURO URBANO DE PUNTA ARENAS

​ A cinco años del cierre de la mesa "Punta Arenas: la Ciudad que Queremos", la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes y Corporación Ciudades se reunieron con el Gobernador Regional, Jorge Flies, y la alcaldesa (s) de Punta Arenas, Claudia Casas, para retomar el diálogo y concretar una visión compartida de desarrollo urbano a través del nuevo Plan Regulador Comunal.

GOBIERNO PRESENTÓ RESULTADO DE PROYECTO DEDICADO A REVITALIZAR LA LENGUA YAGAN A PARTIR DE MANUSCRITOS DE 1880

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEREMI DE JUSTICIA: “TRABAJO EN ESTA GESTIÓN DE GOBIERNO PERMITIÓ FORTALECER LA REINSERCIÓN“

FIESTA POR LA INCLUSIÓN REUNIÓ A MÁS DE 200 PARTICIPANTES

BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

PAES CP previo