Punta Arenas,
8 de septiembre de 2025

IMPORTANTE AVANCE TIENE LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS PARA TECHOS SOLARES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SLEP MAGALLANES

​La importante cantidad de proyectos energéticos formulados por el sostenedor de la educación pública y que pasaron a la siguiente etapa da cuenta de la calidad técnica de sus propuestas y del impacto potencial, en materia de sostenibilidad energética para el sector.

​El Ministerio de Energía acaba de seleccionar una cartera de 29 proyectos a nivel nacional que aspiran a recursos para la instalación de equipamiento fotovoltaico en edificios públicos, de los cuales 20 corresponden a los establecimientos educacionales postulados por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes.

 
Los proyectos, que podrían beneficiar a escuelas y liceos de las cuatro capitales provinciales de la región, pasarán ahora a una etapa de análisis de prefactibilidad técnica a cargo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, perteneciente al Ministerio de Energía.

 
​La importante cantidad de proyectos energéticos formulados por el sostenedor de la educación pública y que pasaron a la siguiente etapa da cuenta de la calidad técnica de sus propuestas y del impacto potencial, en materia de sostenibilidad energética para el sector.

 
Cabe mencionar en Magallanes hay al menos cinco edificios públicos que ya cuentan con paneles fotovoltaicos en sus techumbres para apoyar la generación de electricidad, los que han con buenos resultados operativos. Entre estos se cuentan el hospital de Porvenir y el Liceo Luis Alberto Barrera.

ESTUDIANTES DEL SLEP MAGALLANES RINDIERON HOMENAJE A LA PATRIA CON “CUECAZO” MASIVO

CADEM: JARA ENCABEZA PRIMERA VUELTA, SEGUIDA DE KAST, QUE CAE POR SEXTA SEMANA Y MATTHEI ACORTA DISTANCIAS

Leer Más

​La encuesta proyecta que en una eventual segunda vuelta entre los dos mejor posicionados, Kast se impondría por 42% frente a 32% de Jara.

​La encuesta proyecta que en una eventual segunda vuelta entre los dos mejor posicionados, Kast se impondría por 42% frente a 32% de Jara.

IMPORTANTE AVANCE TIENE LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS PARA TECHOS SOLARES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SLEP MAGALLANES

cadem0709

CADEM: JARA ENCABEZA PRIMERA VUELTA, SEGUIDA DE KAST, QUE CAE POR SEXTA SEMANA Y MATTHEI ACORTA DISTANCIAS

emaresarental

NUEVA ALTERNATIVA PARA EL ARRIENDO DE MAQUINARIAS: EMARESA RENTAL LLEGA A PUNTA ARENAS CON FOCO EN INNOVACIÓN, SEGURIDAD Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fuerte Bulnes seremi (1)

BUSCAN ASEGURAR CONTACTO CIUDADANO CON LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO PRESENTES EN PARQUE DEL ESTRECHO

