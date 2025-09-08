IMPORTANTE AVANCE TIENE LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS PARA TECHOS SOLARES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SLEP MAGALLANES

​El Ministerio de Energía acaba de seleccionar una cartera de 29 proyectos a nivel nacional que aspiran a recursos para la instalación de equipamiento fotovoltaico en edificios públicos, de los cuales 20 corresponden a los establecimientos educacionales postulados por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes.



Los proyectos, que podrían beneficiar a escuelas y liceos de las cuatro capitales provinciales de la región, pasarán ahora a una etapa de análisis de prefactibilidad técnica a cargo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, perteneciente al Ministerio de Energía.



La importante cantidad de proyectos energéticos formulados por el sostenedor de la educación pública y que pasaron a la siguiente etapa da cuenta de la calidad técnica de sus propuestas y del impacto potencial, en materia de sostenibilidad energética para el sector.



Cabe mencionar en Magallanes hay al menos cinco edificios públicos que ya cuentan con paneles fotovoltaicos en sus techumbres para apoyar la generación de electricidad, los que han con buenos resultados operativos. Entre estos se cuentan el hospital de Porvenir y el Liceo Luis Alberto Barrera.



