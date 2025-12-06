Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

INTERVENCIONES CULTURALES EN OBRA: TENOR SORPRENDE A TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN PUNTA ARENAS

​ La visita del tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao llevó música y emoción a más de quinientos trabajadores, reforzando el valor de la cultura en los espacios laborales.

Intervención en Obra (49)

Más de quinientos trabajadoras y trabajadores de la construcción en Punta Arenas fueron sorprendidos por la calidad vocal y la cercanía humana del tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao, quien llegó a la región en el marco del programa "Intervenciones Culturales en Obra" que desarrolla la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El presidente del Consejo Social de la CChC Magallanes, Omar Vargas, sostuvo que "nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, promoviendo la cultura y llevando expresiones artísticas directamente a los espacios de trabajo. Queremos que quienes se desempeñan en las obras tengan la oportunidad de disfrutar un momento de relajo y esparcimiento. Además, este tipo de acciones mejoran el clima laboral y contribuyen a crear ambientes enriquecidos e integradores".

Uno de los proyectos visitados fue Mirador del Bosque III, de Constructora Salfa, donde los equipos hicieron una pausa en su rutina para disfrutar de un espectáculo musical inesperado: una presentación que los conmovió tanto por su calidad vocal como por la cercanía del artista.

Los trabajadores valoraron la oportunidad de escuchar a una de las mejores voces del país. Anselmo Sánchez, maestro albañil, comentó: "Muy bonito, es algo que nos saca un poco del trabajo. Es primera vez que escucho a un tenor en vivo; tiene muy buena voz". En tanto, Pablo Oyarzo, capataz de terminaciones, señaló: "Estas actividades ayudan harto, porque este es un trabajo rutinario y agotador. Tener estos espacios permite que uno vuelva al otro día con más ganas y mejor desempeño".

La coordinadora Bienestar de Constructora Salfa, Diana Redel, destacó que se trata de "una actividad muy esperada cada año, sobre todo en estas fechas de fin de año que son agotadoras"Además, valoró la calidad del artista y la atención que generó entre los trabajadores: "Fue una excelente actividad; la gente apreció mucho el nivel del tenor".

Por su parte, Fernando Bórquez, supervisor de la obra, subrayó la relevancia de estas intervenciones: "Son una motivación extra para la gente. Sabemos que estamos en Punta Arenas y que muchos artistas no vienen por la distancia, así que esto realmente alegra el día a día y también influye positivamente en el trabajo".

La intervención cultural, que combinó canto y dinámicas participativas, logró entusiasmar a todos los presentes. "Estoy muy emocionado, porque presentarse en esta zona es especial. Aquí cuesta que lleguen espacios culturales", expresó Miguel Ángel Pellao. El tenor destacó cómo la timidez inicial del público se transformó en una participación colectiva: "Terminamos todos cantando y la gente quedó muy contenta con este espacio musical. Nos vamos felices", concluyó.


