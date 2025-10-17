Punta Arenas,
17 de octubre de 2025

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LANZA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA FORTALECER CAPACIDADES INTERNAS

​La escuela contempla una serie de talleres especializados que se realizarán durante seis semanas consecutivas y estarán a cargo de una consultora externa con experiencia en liderazgo organizacional.

Escuela de Liderazgo (4)

​Con el objetivo de preparar a sus equipos para los desafíos actuales y futuros en diversas materias institucionales, la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL) dio inicio a la Escuela de Liderazgo, una iniciativa estratégica orientada al desarrollo y promoción de competencias clave en sus trabajadoras y trabajadores.

 
La escuela contempla una serie de talleres especializados que se realizarán durante seis semanas consecutivas y estarán a cargo de una consultora externa con experiencia en liderazgo organizacional. Esta instancia busca fortalecer los liderazgos individuales, promoviendo su evolución y alineación con los proyectos estratégicos que la empresa está ejecutando y proyectando en el mediano y largo plazo.

 
En las primeras instancias, el Jefe de Gestión de Personas, Eduardo Barahona, entregó detalles de los procesos que integrarán esta Escuela de Liderazgo, junto con exponer los desafíos organizacionales que tendrá la estatal portuaria. Por su parte, el Gerente General, Miguel Palma, agradeció su implementación y valoró el encuentro entre distintos trabajadores y trabajadoras con potencial para ser líderes internos del cambio.

 
La iniciativa es llevada a cabo por el área de Gestión de Personas y forma parte de un Plan Anual de Capacitación y Formación, que incluye distintas instancias orientadas a la mejora continua y al desarrollo profesional del equipo humano de EPAUSTRAL. Entre las acciones recientes destaca también el taller sobre inteligencia artificial, desarrollado en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), cuyo propósito es comenzar a integrar esta tecnología en los procesos internos de la empresa, optimizando la gestión y fortaleciendo las capacidades técnicas del personal.

 
Con estas acciones, la Empresa Portuaria Austral reafirma su compromiso con el desarrollo de sus trabajadores como eje central de su estrategia institucional, contribuyendo al fortalecimiento de capital humano en la Región de Magallanes.

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL BULNES SE CAPACITAN PARA DISEÑAR UN BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

MUNICIPIO FINALIZA REPOSICIÓN DE VEREDAS EN LA POBLACIÓN CARLOS IBÁÑEZ

Leer Más

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

ejemplarcanino

GENDARMERÍA DESPIDIÓ A QUERIDO Y DESTACADO EJEMPLAR CANINO

Escuela de Liderazgo (4)

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LANZA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA FORTALECER CAPACIDADES INTERNAS

MINVU Y GOBIERNO REGIONAL SELLARON COMPROMISO INTERSECTORIAL Y ANUNCIARON CARTERA DE PROYECTOS EN LA ZIP SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

redgt

REDGT IMPULSA LA CONEXIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL ENCUENTRO TECH HORIZON MAGALLANES 2025

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

