SERNATUR MAGALLANES REFUERZA LA RECEPCIÓN DE CRUCEROS CON INFORMADORES TURÍSTICOS EN LA EPAUSTRAL

​El Servicio Nacional de Turismo, Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, anunció el despliegue de su equipo de informadores turísticos en la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL) para fortalecer la recepción de los cruceros de mayor afluencia que arriban a la capital regional. La medida, implementada por la Oficina de Información Turística (OIT) de SERNATUR Magallanes y financiada con recursos del Gobierno Regional, busca elevar la primera impresión del destino con una bienvenida informada, cercana y bilingüe, coherente con la imagen de Punta Arenas y la Patagonia.



Como parte de este servicio, las y los informadores entregarán en sitio orientación actualizada sobre atractivos y experiencias según la ventana de tiempo de recalada, mapas y tiempos estimados, alternativas de transporte, derivación a servicios turísticos formales (guías, tour operadores, museos, gastronomía y comercio local), además de recomendaciones de visita responsable y datos prácticos para una estadía segura y sustentable.



La programación priorizará recaladas de alta capacidad y horarios críticos de embarque y desembarque, ajustándose a la operación portuaria definida por EPAUSTRAL y a las condiciones de cada nave para asegurar una atención eficiente y coordinada.



Trabajo colaborativo



Esta acción se enmarca en la colaboración entre SERNATUR Magallanes, EPAUSTRAL, la Municipalidad de Punta Arenas y otros actores públicos y privados vinculados a la operación de cruceros, contribuyendo a una gestión ordenada de flujos y a una mejor experiencia para visitantes y comunidad, todo en una reunión



“Esta iniciativa marca un hito en el trabajo colaborativo que hemos venido desarrollando junto a SERNATUR Magallanes. La presencia de informadores turísticos consolida ese esfuerzo, permitiendo que la recepción de los turistas de cruceros esté orientada a entregar una mejor experiencia. Como Empresa Portuaria Austral valoramos profundamente este trabajo, especialmente en esta Región de Magallanes que recibe más turistas de cruceros a nivel nacional y que muestra un creciente interés por el turismo antártico. Sin dudas estas acciones mejoran la impresión del destino y refuerza la imagen de Magallanes como puerta de entrada tanto a la Patagonia y a la Antártica Chilena”, expresó Miguel Palma, Gerente General de la Empresa Portuaria Austral.



“Con este despliegue reforzamos la calidad de la acogida en el puerto y promovemos el uso de servicios formales, impulsando la economía local y la buena imagen del destino”, señaló Víctor Román León, Director Regional de SERNATUR Magallanes.



Beneficios esperados



Mejora de la experiencia de visita desde el primer contacto en terminal.



Mayor derivación informada hacia la oferta turística formal.



Posicionamiento de la imagen de Punta Arenas y la región de Magallanes como puerta de entrada a la Patagonia.



Coordinación interinstitucional que ordena la atención en picos de demanda.



Sobre la OIT de SERNATUR Magallanes



La Oficina de Información Turística opera con financiamiento del Gobierno Regional a través del programa “Transferencia de recursos para la Promoción Turística de la Patagonia, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, y tiene el mandato de orientar a turistas nacionales y extranjeros, promoviendo un turismo seguro, sustentable e inclusivo en toda la región.



Datos complementarios EPAUSTRAL



Serán 163 las naves que llegarán a instalaciones portuarias administradas por la EPAUSTRAL en Magallanes, con una proyección estimada de 83.892 pasajeros.



De estas naves, 108 son cruceros internacionales (86 de ellos pasarán por el Territorio Antártico) y 55 son nacionales.

En cuanto a las ciudades de arribo, Punta Arenas y Puerto Williams concentrarán los arribos con 111 y 47, respectivamente. Además, llegarán cruceros a Puerto Natales (2) y Puerto Edén (3).



El 68% de todos los cruceros llegará a Punta Arenas, mientras que el 29% estará en Williams y el 3% entre Puerto Edén y Natales.



En esta ocasión, el crucero más grande que llegará será el Celebrity Equinox (317 metros de eslora), de Celebrity Cruises, que vendrá a Punta Arenas en cinco ocasiones entre diciembre 2025 y marzo 2026).







