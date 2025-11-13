EN PUERTO NATALES: AUSTRALIS CONMEMORA UNA DÉCADA DE OPERACIONES EN MAGALLANES

Con la presencia de la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, y varios ejecutivos de la compañía, Australis celebró un significativo hito en su historia regional al conmemorar 10 años desde el inicio de sus operaciones de Agua Mar en la Región de Magallanes.



“Es un hito histórico, por eso estamos entregando nuestro saludo y reconocimiento a todos quienes conforman la compañía, ya que son parte del desarrollo de la comuna de Natales y nos parece importante estar acompañando y respaldando a cada uno de ellos”, comentó la máxima autoridad comunal.



La ceremonia se realizó en Puerto Natales y en la oportunidad, la empresa destacó el camino recorrido desde que comenzaron sus primeras operaciones en la zona austral hasta la actualidad, lo que le ha permitido consolidarse como un actor clave en el desarrollo económico y productivo de Magallanes, ya que esta región representa más del 50% de la producción total de la compañía.



“Esta región es muy importante para Australis, porque tiene un tremendo potencial, y este acercamiento con la alcaldesa permite mostrar y visibilizar todo lo que hacemos como compañía, que implica un montón de trabajo y esfuerzo”, señaló el gerente de Producción y Operaciones de la empresa, Gabriel Guajardo.



Al respecto, el subgerente de producción, Ricardo Horn, agregó que han recorrido “un largo camino para llegar donde estamos junto a la comunidad. Esto, nos ha permitido dar a conocer lo que hacemos y derribar mitos respecto a la industria”.



Durante la jornada, se entregó un reconocimiento a los colaboradores que formaron parte de las etapas iniciales de la operación en Magallanes. Asimismo, se destacó el aporte de los servicios externos de transporte y logística que han sido socios estratégicos durante esta década, además de Mutual de Seguridad y representantes de las comunidades locales, con quienes la compañía mantiene un trabajo conjunto y permanente.





