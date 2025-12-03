SE INAUGURA LA TEMPORADA DE FESTIVALES COSTUMBRISTAS DE CHILOÉ

En una nueva edición de “Chiloé Música, Magia y Tradición” , el conductor Faustino Aguilar conversó con el comunicador Juan Bautista Cárdenas sobre el inicio oficial de las celebraciones costumbristas de verano en Chiloé. El programa de Polar Comunicaciones destacó cómo estas tradiciones se mantienen vivas también en Magallanes, acercando a la comunidad la riqueza cultural del archipiélago.

El domingo 7 de diciembre marcará el puntapié inicial con la XII Fiesta Gastronómica Costumbrista de Rilán, en la comuna de Castro. Durante el primer bloque, revisaron imágenes de esta localidad ubicada a 27 kilómetros de la capital chilota, resaltando su península, sus paisajes costeros y la icónica iglesia de Rilán, declarada Patrimonio de la Humanidad.

El programa también adelantó los valores de los platos típicos, que se mantendrán en todas las fiestas costumbristas de la temporada: asado de cordero con papas y ensalada $10.000, cazuela de cordero con luche $6.000, docena de empanadas de carne o mariscos $6.000, y malcasos fritos a $2.000. Una oferta tradicional que busca mantener vivas las recetas y el sabor chilote durante todo el verano.

En el segundo bloque, se informó la elección de la nueva directiva del Centro Hijos de Chiloé para el periodo 2026–2027, donde fue reelegido como presidente el propio Faustino Aguilar. La mesa se completa con Nelly Vega como tesorera, y Gloria Melenhuenchún como nueva secretaria, junto a los directores Juan Bautista Cárdenas y Alberto Uribe.

Faustino Aguilar expresó su compromiso con la difusión cultural: “Todos estamos dispuestos a seguir trabajando por mantener, rescatar y difundir nuestras tradiciones chilotas acá en Magallanes. Asumimos esta responsabilidad con la seriedad que merece nuestra tierra”. El conductor destacó que esperan fortalecer la colaboración con otras organizaciones chilotas de la región durante los próximos años.

