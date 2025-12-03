Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

3 de diciembre de 2025

SE INAUGURA LA TEMPORADA DE FESTIVALES COSTUMBRISTAS DE CHILOÉ

​Chiloé música, magia y tradición

iglesia_de_rilan

En una nueva edición de “Chiloé Música, Magia y Tradición” , el conductor Faustino Aguilar conversó con el comunicador Juan Bautista Cárdenas sobre el inicio oficial de las celebraciones costumbristas de verano en Chiloé. El programa de Polar Comunicaciones destacó cómo estas tradiciones se mantienen vivas también en Magallanes, acercando a la comunidad la riqueza cultural del archipiélago.

El domingo 7 de diciembre marcará el puntapié inicial con la XII Fiesta Gastronómica Costumbrista de Rilán, en la comuna de Castro. Durante el primer bloque, revisaron imágenes de esta localidad ubicada a 27 kilómetros de la capital chilota, resaltando su península, sus paisajes costeros y la icónica iglesia de Rilán, declarada Patrimonio de la Humanidad.

El programa también adelantó los valores de los platos típicos, que se mantendrán en todas las fiestas costumbristas de la temporada: asado de cordero con papas y ensalada $10.000, cazuela de cordero con luche $6.000, docena de empanadas de carne o mariscos $6.000, y malcasos fritos a $2.000. Una oferta tradicional que busca mantener vivas las recetas y el sabor chilote durante todo el verano.

En el segundo bloque, se informó la elección de la nueva directiva del Centro Hijos de Chiloé para el periodo 2026–2027, donde fue reelegido como presidente el propio Faustino Aguilar. La mesa se completa con Nelly Vega como tesorera, y Gloria Melenhuenchún como nueva secretaria, junto a los directores Juan Bautista Cárdenas y Alberto Uribe.

Faustino Aguilar expresó su compromiso con la difusión cultural: “Todos estamos dispuestos a seguir trabajando por mantener, rescatar y difundir nuestras tradiciones chilotas acá en Magallanes. Asumimos esta responsabilidad con la seriedad que merece nuestra tierra”. El conductor destacó que esperan fortalecer la colaboración con otras organizaciones chilotas de la región durante los próximos años.

iglesia_de_rilan

SE INAUGURA LA TEMPORADA DE FESTIVALES COSTUMBRISTAS DE CHILOÉ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CCHC MAGALLANES Y CORPORACIÓN CIUDADES IMPULSAN DIÁLOGO COMÚN PARA DISEÑAR EL FUTURO URBANO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​ A cinco años del cierre de la mesa "Punta Arenas: la Ciudad que Queremos", la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes y Corporación Ciudades se reunieron con el Gobernador Regional, Jorge Flies, y la alcaldesa (s) de Punta Arenas, Claudia Casas, para retomar el diálogo y concretar una visión compartida de desarrollo urbano a través del nuevo Plan Regulador Comunal.

​ A cinco años del cierre de la mesa "Punta Arenas: la Ciudad que Queremos", la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes y Corporación Ciudades se reunieron con el Gobernador Regional, Jorge Flies, y la alcaldesa (s) de Punta Arenas, Claudia Casas, para retomar el diálogo y concretar una visión compartida de desarrollo urbano a través del nuevo Plan Regulador Comunal.

Reu CChC CC Gobernador de Magallanes (1)
nuestrospodcast
Proyecto 1

GOBIERNO PRESENTÓ RESULTADO DE PROYECTO DEDICADO A REVITALIZAR LA LENGUA YAGAN A PARTIR DE MANUSCRITOS DE 1880

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MESA DE REINSERCIÓN2

SEREMI DE JUSTICIA: “TRABAJO EN ESTA GESTIÓN DE GOBIERNO PERMITIÓ FORTALECER LA REINSERCIÓN“

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FIESTA POR LA INCLUSIÓN (14)

FIESTA POR LA INCLUSIÓN REUNIÓ A MÁS DE 200 PARTICIPANTES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
biministroh2vmagallanes

BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES