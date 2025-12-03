LA DANZA FUE PROTAGONISTA EN UNA EXITOSA JORNADA CULTURAL EN PUERTO NATALES

La noche del viernes 28 de noviembre, el Gimnasio José Miguel Carrera se transformó en un gran escenario para recibir a más de 200 bailarinas y bailarines que participaron en la Muestra de Danza 2025, evento organizado por la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales.

Académicas, escuelas, agrupaciones independientes y compañías de danza locales junto a invitados desde Argentina presentaron un espectáculo diverso que abarcó danza contemporánea, clásica, urbana, folclórica y ritmos latinos.

El público repletó el recinto, acompañando con entusiasmo las presentaciones que reflejaron el trabajo formativo desarrollado durante el año.

La alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, valoró la amplia participación y la calidad de las presentaciones: "Hoy estamos muy contentos con esta versión de la Muestra de Danza, una muestra de muchos grupos. Estamos sorprendidos con la cantidad de talentos que existen en Puerto Natales. Pasamos por todos los ritmos y todas las edades, también con visitas desde Argentina. Vamos a seguir potenciando este tipo de actividades que permiten el encuentro y mostrar el talento que cada grupo tiene. Agradecer que hayan tomado la iniciativa de aceptar esta invitación y seguir construyendo una ciudad para todos."

En tanto el director ejecutivo de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, Jorge Vergara Segovia, señaló que esta muestra marca el inicio de un fortalecimiento aún mayor del área: "Creo que este es el inicio de muchas actividades más con un énfasis especial en la danza. Hay muchas agrupaciones e instructores que están realizando un gran trabajo, lo que se vio reflejado hoy con un marco de público impresionante. Este es el inicio de un trabajo que seguiremos fortaleciendo, entregando más espacios y proyectando nuevas iniciativas para el próximo año."

La profesora de danza de la Escuela Libertador Bernardo O'Higgins, Carla Soto, destacó la importancia de retomar el espíritu de los grandes encuentros de años anteriores: "Hemos participado todos los años y en esta versión presentamos más equipos. Muy contentas porque hay muchos grupos más ahora y distintos estilos. Es importante que esto siga creciendo, como en los años 90 cuando había muchos festivales. Agradecida de la instancia y viva la danza."

Finalmente desde la agrupación Skabash, el bailarín Javier Ascencio compartió su experiencia: "Una bonita experiencia. La pasamos muy bien con los compañeros. Hace falta acá en Puerto Natales dar todo el baile para que los niños participen. Muy lindo el show, lo pasamos súper bien."

La Muestra de Danza 2025 reafirmó el valor de crear espacios para que la comunidad pueda apreciar el talento natalino y para que bailarinas y bailarines de todas las edades compartan su proceso formativo.



El entusiasmo del público y la calidad del espectáculo posicionan este encuentro como un hito dentro de la programación cultural de la comuna.





