ALEJANDRO BRADASIC DESTACA EL CRECIMIENTO DEL PÁDEL JUVENIL Y ANUNCIA PRETEMPORADA HISTÓRICA EN LLANQUIHUE
En “Vive Pádel” de Radio Polar, el entrenador valoró la participación de los magallánicos Sub 14 en FEPACHI Copiapó y llamó a las familias a seguir apoyando el talento regional. Además, presentó la primera pretemporada Viento Austral junto a la número uno de Chile, Gabriela Roux, e invitó a la comunidad a aprovechar las actividades y descuentos de diciembre.
El programa “Vive Pádel” de Radio Polar conversó esta semana con Alejandro Bradasic, entrenador y referente del desarrollo del pádel formativo en Magallanes. Bradasic destacó la reciente participación de los juveniles Martín Quijada y Jonathan Castro en el campeonato FEPACHI Menores Sub 14, realizado en Copiapó. Ambos deportistas quedaron en fase de grupos, enfrentándose incluso a la dupla número uno de Chile, pero —según enfatizó— “llegaron motivadísimos”. Para el entrenador, esta experiencia marca un avance clave: “La idea es volver a posicionar a la región a nivel nacional en el pádel. Tenemos un nivel que nos permite seguir subiendo”, señaló, llamando también a madres y padres a seguir apoyando el talento de sus hijos.
Bradasic además anunció una importante novedad para el pádel magallánico: la primera pretemporada Viento Austral en Llanquihue, dirigida por la número uno de Chile, Gabriela Roux. Un grupo de jugadores de Punta Arenas y Puerto Natales viajará en enero para entrenar del 19 al 23 en un formato de academia, con sesiones de pádel, preparación física y clínica de psicología deportiva, incluyendo almuerzo y actividades durante todo el día. Antes de eso, entre el 16 y 18 de enero se realizará un torneo abierto en todas las categorías. “Están invitados quienes quieran sumarse; es una oportunidad única para crecer deportivamente”, señaló. Las inscripciones y consultas están disponibles en el Instagram de Viento Austral.
El entrenador explicó que él estará a cargo del grupo de niños entre 10 y 13 años —también acompañados por sus padres— y enfatizó que esta instancia busca fortalecer el alto rendimiento juvenil de la región, generando experiencias que habitualmente se desarrollan solo en zonas centrales del país.
Finalmente, Bradasic extendió una invitación abierta a toda la comunidad: durante diciembre, Viento Austral ofrecerá descuentos en clases individuales y grupales por las mañanas, incentivando la práctica del pádel para niños, jóvenes y adultos. “Este es el momento para comenzar o retomar el deporte; la idea es que más magallánicos se animen a vivir el pádel”, concluyó.
