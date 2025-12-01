ALEJANDRO BRADASIC DESTACA EL CRECIMIENTO DEL PÁDEL JUVENIL Y ANUNCIA PRETEMPORADA HISTÓRICA EN LLANQUIHUE

​En “Vive Pádel” de Radio Polar, el entrenador valoró la participación de los magallánicos Sub 14 en FEPACHI Copiapó y llamó a las familias a seguir apoyando el talento regional. Además, presentó la primera pretemporada Viento Austral junto a la número uno de Chile, Gabriela Roux, e invitó a la comunidad a aprovechar las actividades y descuentos de diciembre.

​

El programa “Vive Pádel” de Radio Polar conversó esta semana con Alejandro Bradasic, entrenador y referente del desarrollo del pádel formativo en Magallanes. Bradasic destacó la reciente participación de los juveniles Martín Quijada y Jonathan Castro en el campeonato FEPACHI Menores Sub 14, realizado en Copiapó. Ambos deportistas quedaron en fase de grupos, enfrentándose incluso a la dupla número uno de Chile, pero —según enfatizó— “llegaron motivadísimos”. Para el entrenador, esta experiencia marca un avance clave: “La idea es volver a posicionar a la región a nivel nacional en el pádel. Tenemos un nivel que nos permite seguir subiendo”, señaló, llamando también a madres y padres a seguir apoyando el talento de sus hijos.

​

Bradasic además anunció una importante novedad para el pádel magallánico: la primera pretemporada Viento Austral en Llanquihue, dirigida por la número uno de Chile, Gabriela Roux. Un grupo de jugadores de Punta Arenas y Puerto Natales viajará en enero para entrenar del 19 al 23 en un formato de academia, con sesiones de pádel, preparación física y clínica de psicología deportiva, incluyendo almuerzo y actividades durante todo el día. Antes de eso, entre el 16 y 18 de enero se realizará un torneo abierto en todas las categorías. “Están invitados quienes quieran sumarse; es una oportunidad única para crecer deportivamente”, señaló. Las inscripciones y consultas están disponibles en el Instagram de Viento Austral.

El entrenador explicó que él estará a cargo del grupo de niños entre 10 y 13 años —también acompañados por sus padres— y enfatizó que esta instancia busca fortalecer el alto rendimiento juvenil de la región, generando experiencias que habitualmente se desarrollan solo en zonas centrales del país.

​

Finalmente, Bradasic extendió una invitación abierta a toda la comunidad: durante diciembre, Viento Austral ofrecerá descuentos en clases individuales y grupales por las mañanas, incentivando la práctica del pádel para niños, jóvenes y adultos. “Este es el momento para comenzar o retomar el deporte; la idea es que más magallánicos se animen a vivir el pádel”, concluyó.

