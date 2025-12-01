Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de diciembre de 2025

ALEJANDRO BRADASIC DESTACA EL CRECIMIENTO DEL PÁDEL JUVENIL Y ANUNCIA PRETEMPORADA HISTÓRICA EN LLANQUIHUE

Vive padel.

abradasic

​En “Vive Pádel” de Radio Polar, el entrenador valoró la participación de los magallánicos Sub 14 en FEPACHI Copiapó y llamó a las familias a seguir apoyando el talento regional. Además, presentó la primera pretemporada Viento Austral junto a la número uno de Chile, Gabriela Roux, e invitó a la comunidad a aprovechar las actividades y descuentos de diciembre.


El programa “Vive Pádel” de Radio Polar conversó esta semana con Alejandro Bradasic, entrenador y referente del desarrollo del pádel formativo en Magallanes. Bradasic destacó la reciente participación de los juveniles Martín Quijada y Jonathan Castro en el campeonato FEPACHI Menores Sub 14, realizado en Copiapó. Ambos deportistas quedaron en fase de grupos, enfrentándose incluso a la dupla número uno de Chile, pero —según enfatizó— “llegaron motivadísimos”. Para el entrenador, esta experiencia marca un avance clave: “La idea es volver a posicionar a la región a nivel nacional en el pádel. Tenemos un nivel que nos permite seguir subiendo”, señaló, llamando también a madres y padres a seguir apoyando el talento de sus hijos.


Bradasic además anunció una importante novedad para el pádel magallánico: la primera pretemporada Viento Austral en Llanquihue, dirigida por la número uno de Chile, Gabriela Roux. Un grupo de jugadores de Punta Arenas y Puerto Natales viajará en enero para entrenar del 19 al 23 en un formato de academia, con sesiones de pádel, preparación física y clínica de psicología deportiva, incluyendo almuerzo y actividades durante todo el día. Antes de eso, entre el 16 y 18 de enero se realizará un torneo abierto en todas las categorías. “Están invitados quienes quieran sumarse; es una oportunidad única para crecer deportivamente”, señaló. Las inscripciones y consultas están disponibles en el Instagram de Viento Austral.
El entrenador explicó que él estará a cargo del grupo de niños entre 10 y 13 años —también acompañados por sus padres— y enfatizó que esta instancia busca fortalecer el alto rendimiento juvenil de la región, generando experiencias que habitualmente se desarrollan solo en zonas centrales del país.


Finalmente, Bradasic extendió una invitación abierta a toda la comunidad: durante diciembre, Viento Austral ofrecerá descuentos en clases individuales y grupales por las mañanas, incentivando la práctica del pádel para niños, jóvenes y adultos. “Este es el momento para comenzar o retomar el deporte; la idea es que más magallánicos se animen a vivir el pádel”, concluyó.



cdtaiuu

SELKNAM Y TAIIU PROTAGONIZAN EL CIERRE DEL VOLEIBOL REGIONAL TRAS INTENSAS FINALES JUVENILES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

Leer Más

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

exclubhipico
nuestrospodcast
PUNTA ARENAS EN LÍNEA (1)

MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
voleibolmagallanes

CAVH Y TAIIU ANALIZAN LOS CAMBIOS EN LA CATEGORÍA TODO COMPETIDOR Y EL FUTURO DEL VOLEIBOL MAGALLÁNICO

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

“TODO LO QUE ESTO PODRÍA SIGNIFICAR PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN”: DIPUTADO BIANCHI JUSTIFICA URGENCIA DE FINANCIAMIENTO PORTUARIO PARA MAGALLANES EN LEY DE PRESUPUESTO 2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
geotecnia

GEOTECNIA PATAGONIA MUESTRA SU LABOR EN ESTUDIOS DE SUELO DURANTE FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE