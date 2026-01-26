Punta Arenas,
26 de enero de 2026

IND MAGALLANES IMPULSA TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO Y CONFIRMA INICIO DE OBRAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO SUR

Buenos días región.

directorindmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Héctor Serka Kusanovic, conversó con la ciudadanía para informar sobre la oferta de talleres deportivos que el IND Magallanes está desarrollando durante este verano, además de confirmar importantes avances en materia de infraestructura deportiva para la región.

En la instancia, la autoridad invitó a la comunidad a participar de los diversos talleres deportivos que el IND Magallanes ofrece este verano, dirigidos a personas mayores de 18 años. Entre las disciplinas disponibles se encuentran acondicionamiento físico general, taller HIIT y clases de salsa y bachata. Las inscripciones se realizan a través del código QR disponible en cada taller, y toda la información detallada puede encontrarse en las redes sociales del Ministerio del Deporte en Magallanes (Mindep Magallanes).

Junto con destacar la importancia de promover la actividad física y los hábitos de vida saludable durante la temporada estival, Héctor Serka también confirmó el inicio de las obras del nuevo Complejo Deportivo Barrio Sur, un proyecto largamente esperado por la comunidad del sector sur de Punta Arenas. La iniciativa contempla una inversión que supera los $5.500 millones y fue adjudicada a la empresa Impex, con un plazo de ejecución de 450 días corridos.

El director regional del IND destacó el impacto social que tendrá esta nueva infraestructura, señalando que el complejo se proyecta como un polo de desarrollo deportivo, social y cultural, dando respuesta a más de 80 años de espera por parte de los vecinos del sector. Asimismo, el recinto contará con modernos sistemas de seguridad, incluyendo cámaras de vigilancia y cierres perimetrales de alta resistencia.

De cumplirse los plazos establecidos, la inauguración del nuevo Complejo Deportivo Barrio Sur se proyecta para el primer semestre de 2027, consolidándose como una de las inversiones deportivas más relevantes para la región de Magallanes.

pingpongporvenir

DEPORTE Y PARTICIPACIÓN MARCARON EL PRIMER TORNEO DE TENIS DE MESA DE VERANO EN PORVENIR

Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

