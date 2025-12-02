AVANZA PROYECTO INTEGRAL DE RESTAURACIÓN: MUSEO REGIONAL DE MAGALLANES DEL SERPAT CUMPLE 56 AÑOS

Este 2 de diciembre se celebran 56 años desde la creación del Museo Regional de Magallanes del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat), uno de los íconos culturales y turísticos de Punta Arenas, además de custodio de la memoria y el patrimonio regional.

Si bien en este aniversario el recinto continuará cerrado al público, tras sus puertas se desarrolla una incesante actividad de extensión e investigación, además de labores vinculadas a la restauración integral del Palacio Braun Menéndez, edificio abierto en 1983 que, tras décadas de uso público, se enfrenta al mayor proceso de renovación en su historia.

El proyecto "Habilitación, restauración interior y obras anexas del Palacio Braun Menéndez, Punta Arenas" no solo busca restaurar su infraestructura, sino también integrar medidas que permitan el acceso de todas las personas. Se trata de una restauración histórica que resguardará su legado arquitectónico, mientras incorpora nuevas narrativas y accesibilidad universal para proyectarse hacia el futuro.

La directora del museo, Paola Grendi Ilharreborde, destaca la relevancia de este proceso: "La restauración no solo preservará el valor histórico del edificio, sino que también nos permitirá resignificar su narrativa. En estos dos últimos años hemos trabajado en la catalogación de nuestra colección (de más de 65 mil piezas), en la preparación de sistemas de embalaje para el traslado de colecciones fuera del recinto durante el curso del próximo año, para lo cual hemos tenido varias capacitaciones con profesionales del Centro Nacional de Conservación y Restauración del Serpat, pero también en las primeras etapas del proyecto de renovación de la museografía, con la contratación de la asesoría para elaboración de la "Estrategia de Interpretación", un instrumento de gestión importante para la preparación de un guion museográfico. A ello se suman las acciones realizadas en materia de extensión, como el programa itinerante El Arte Viaja por Magallanes, y la continuidad de la iniciativa Patrimonio a la Mano".

Recientemente, el proyecto "Habilitación, restauración interior y obras anexas del Palacio Braun Menéndez, Punta Arenas" recibió la calificación RATE RS del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso). El director regional del Serpat, Pablo Quercia, explicó que "este proyecto, que tiene un costo de alrededor de 6.695 millones de pesos, recibió la "Recomendación Satisfactoria", lo que quiere decir que se ha revisado en detalle y se ha determinado que cumple con todos los requisitos técnicos, económicos y sociales necesarios para ser financiado con recursos públicos. En otras palabras, el proyecto fue considerado viable, pertinente y beneficioso para la comunidad".

Aclaró que "esto no significa que las obras comiencen de inmediato, pero sí es un paso fundamental, pues habilita al proyecto para continuar su tramitación hacia la asignación de presupuesto y posterior ejecución los que pueden ser sectoriales o gestionados a nivel externo. Pero es un hito que nos llena de satisfacción pues confirma que la restauración y puesta en valor del Museo Regional de Magallanes como inmueble patrimonial es una iniciativa sólida y necesaria, alineada con la conservación del patrimonio cultural y el interés público de preservar un edificio emblemático para la historia y la identidad de Magallanes". Una vez asegurado el financiamiento, se iniciaría la ejecución que contempla un plazo de 30 meses, seis de actualización de especialidades y 24 de ejecución de obras civiles.

En paralelo, se desarrollan otras iniciativas vinculadas a este proyecto, tales como: "Mejoramiento sistema evacuación aguas lluvia Depósito Externo de Colecciones Museo Regional de Magallanes" (actualmente en ejecución), "Diagnóstico y Diseño para la conservación de techumbre del Museo Regional de Magallanes" (en etapa de Adjudicación) y "Mejoramiento Depósito Externo Museo Regional de Magallanes", cuya ejecución se espera durante el primer semestre de 2026.

