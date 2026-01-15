H2 CHILE CONMEMORA OCHO AÑOS EN UN MOMENTO DECISIVO PARA LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE

En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.

​



La actividad contó con la participación del Subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos y el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, junto a representantes del sector público y privado, en un momento en que Chile mantiene una de las carteras de proyectos de hidrógeno verde más relevantes de la región, con 83 iniciativas anunciadas a diciembre de 2025, de las cuales 17 se encuentran en operación, mayoritariamente en fase piloto o demostrativa.

​



Durante el encuentro se destacó que la cartera nacional asociada al hidrógeno verde y sus derivados alcanza una magnitud estimada de US$170.000 millones, equivalente a más del 50% del PIB nacional, con alrededor de US$40.000 millones actualmente en evaluación ambiental, lo que evidencia tanto el interés inversionista como los desafíos para materializar estas iniciativas en plazos competitivos.

​



Asimismo, se relevó que, de concretarse los proyectos anunciados, el hidrógeno verde podría generar un potencial exportador del orden de US$13.355 millones anuales, equivalente a cerca del 13,4% de las exportaciones actuales del país, junto con una estimación de entre 35.000 y más de 100.000 empleos, dependiendo del nivel de avance efectivo de las iniciativas.

​



Durante su presentación, el Subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, destacó que, en nuestro país, "se ha avanzado en atraer una enorme cantidad de proyectos de inversión a Chile. 40 mil millones de dólares en tramitación ambiental es una cifra gigante y hace de este sector un potencial de crecimiento para Chile muy grande".

​



En la misma línea, la autoridad relevó la importancia del proyecto de ley que incentiva la demanda de hidrógeno verde en nuestro país que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. "Esta iniciativa es indispensable para que esta industria inicie operaciones en Chile. Es muy importante que el gobierno entrante tome este trabajo en curso y lo impulse".





Por su parte la Presidenta de H2 Chile, Rebeca Poleo, señaló que el octavo aniversario encuentra al sector en una etapa de mayor madurez, donde resulta clave reconocer los avances concretos alcanzados en 2025, pero también asumir con realismo los desafíos pendientes en materia de permisos, financiamiento, infraestructura estratégica y generación de demanda. "A ocho años de su creación, la asociación ha sido clave en articular al ecosistema público-privado del hidrógeno verde en Chile, impulsando una industria que hoy comienza a transitar desde la visión hacia la ejecución", aseveró.

​



En tanto, el Director Ejecutivo de H2 Chile, Marcos Kulka, presentó el balance gremial del año, destacando que 2025 marcó un punto de inflexión con la aprobación ambiental de proyectos industriales relevantes, como la planta de amoníaco verde Volta de MAE en Antofagasta y las iniciativas de e-fuels en Magallanes, junto con avances en aplicaciones concretas en minería, transporte, energía y manufactura. El ejecutivo señaló que "Chile está construyendo una industria con impacto de largo plazo, en un momento clave para el hidrógeno verde a nivel global. No es una promesa fácil ni un camino inmediato, pero sí una apuesta estratégica que el país decidió asumir. Hoy el desafío no es la visión, sino la ejecución: que los proyectos correctos avancen con certeza, demanda y viabilidad. Lo que estamos construyendo no es solo una industria, sino generando empleo en regiones, inversión productiva de largo plazo y una nueva ventaja competitiva país. En ese proceso, el rol gremial es clave para articular al sector público-privado y sostener el rumbo de una transición que no será lineal, pero sí real".

​



Del diseño a la ejecución: habilitar el hidrógeno verde en Chile





El encuentro incluyó además un conversatorio moderado por la Vicepresidenta de H2 Chile, Grace Keller, y que contó con la participación de Gonzalo Moyano, CEO de MAE, y Mauricio Ramírez, Gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Marval, sobre la ejecución del hidrógeno verde en Chile, donde abordaron la necesidad de avanzar hacia proyectos a escala comercial, consolidar polos industriales en regiones como Antofagasta, Magallanes y Biobío, y fortalecer la coordinación público-privada para competir en un escenario internacional cada vez más exigente.

​



Finalmente, se destacó que los avances regulatorios registrados durante 2025 —como la tramitación del proyecto de Ley de Fomento al Hidrógeno Verde y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales— representan señales relevantes, pero insuficientes por sí solas si no se traducen en mayor velocidad y certeza para la ejecución de proyectos.

​



A cargo del cierre de la Jornada, el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, destacó que "en un país donde el sector público históricamente no ha estado acostumbrado a desarrollar iniciativas de manera conjunta con el mundo privado, el esfuerzo que hemos realizado como administración para habilitar una industria desde cero no es evidente ni trivial. Estamos convencidos de que el hidrógeno verde se va a desarrollar y representa una oportunidad estratégica para Chile".

​



Añadió, que "como gobierno, tenemos la satisfacción de haber impulsado una agenda robusta para su habilitación, con instrumentos concretos como el Comité Interministerial de Hidrógeno Verde —que articula el trabajo de siete ministerios— y el Programa Transforma de Hidrógeno Verde en Magallanes, entre otras iniciativas. Lo relevante ahora es sostener esta visión de mediano y largo plazo, clave para consolidar el desarrollo de esta industria en el país".

​



Desde H2 Chile señalaron que la conmemoración de sus ocho años buscó instalar una conversación estratégica y honesta, alineada con el momento que vive la industria, donde la capacidad de ejecución será tan determinante como las ventajas naturales del país.