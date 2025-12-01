BARRIO CHILE NUEVO INAUGURÓ MURAL COMUNITARIO

​El barrio Chile Nuevo de Puerto Natales vistió de fiesta su sede vecinal. El reciente jueves se inauguró el mural comunitario denominado “Dirigentes y vecinos históricos”. Este proyecto, ubicado en la entrada de la sede de calle Guacolda N°1489, representa un testimonio de la memoria y la identidad local.



​El valor central de la jornada radicó en la construcción colectiva que dio vida a la obra. La pintura, en gran formato, fue el resultado de un trabajo intersectorial impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR) y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, mediante el dispositivo Quiero Mi Barrio, que ejecuta el municipio de Natales.



​El diseño de obra respondió a propuestas de vecinas y vecinos. "Estamos acá inaugurando este hermoso mural, que es una conmemoración a una historia de un barrio, desde su inicio, con estas personas que están acá, los dirigentes que estuvieron en esa época, que lucharon día a día para poder levantar esta Junta de Vecinos. Así es que es un regalo que le están haciendo los vecinos, porque pudieron haber sido muchos más, pero como el espacio igual era reducido. En una mesa de trabajo, los mismos vecinos eligieron a quienes ellos consideraban que fueron los más importantes dentro de esta población. Los que dejan huella, los que marcan, esos dirigentes que luchan, que pelean en el diario por cada vecino de su sector”, sostuvo la presidenta de la Junta de Vecinos N° 7 del barrio Chile Nuevo, Gloria Lasa.



La artista visual Daniela Carrasco, condujo tres instancias participativas entre julio y agosto, donde recogió los intereses de las y los habitantes del sector para elaborar la obra.



"La verdad es que al principio fue un desafío, porque a veces es complejo como llegar a acuerdos. Sin embargo, la Junta y los vecinos fueron bastante amables, y además que me entregaron su confianza comunicándome también la historia del barrio, contándome sobre los vecinos, cómo iniciaron, los vecinos destacados, y con eso pude tener una idea para hacer el diseño”, explicó la artista visual y guía de la obra, Daniela Carrasco."



La ejecución del mural se realizó entre septiembre y noviembre. La pintura resalta a personas claves por su gestión comunitaria y liderazgo, acompañadas de elementos fundamentales de la comuna y el barrio, relevando la identidad local.



"No lo pensaba, pero al final me convencí y me dijeron que participe, y participé. Y como fui minero toda mi vida, lo estoy representando ahí", recalcó Roberto Velásquez, vecino retratado en el mural.



​La ceremonia de inauguración se desarrolló el reciente jueves y contó con la presencia del Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro Almonacid; el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruíz; la alcaldesa, Ana Mayorga, dirigentes, vecinas y vecinos, y la artista, Daniela Carrasco.



"Esto es una muestra clara del valor del trabajo intersectorial que hemos impulsado junto al Minvu y el municipio, canalizando los recursos del Estado para que lleguen directamente a la comunidad. El gran logro de esta obra es que nació de la voluntad de las propias vecinas y vecinos de Chile Nuevo, quienes decidieron destacar y rendir homenaje a su gente, fortaleciendo la memoria, el liderazgo local y la identidad cultural regional desde el corazón del barrio", dijo el Seremi de las Culturas, tras el acto.



​Durante la jornada se escucharon emotivos relatos por parte de la tallerista y la presidenta de la Junta de Vecinos barrio Chile Nuevo, que precisamente durante la presente semana se encuentra celebrando su aniversario número 65.





