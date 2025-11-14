Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

EL MUNDO ACADÉMICO SE EMPAPA DE LA HISTORIA DE ENAP Y SU PROYECCIÓN EN NUEVAS ENERGÍAS

​Estudiantes de Puerto Natales visitaron los talleres de Maestranza en Laredo, mientras que los integrantes del Diplomado de Hidrógeno Verde de la Universidad de Magallanes recorrieron el parque eólico Vientos Patagónicos y la planta de hidrógeno verde que levanta la estatal en Cabo Negro.

Estudiantes de Puerto Natales en su visita a instalaciones de Laredo (9)

​En su permanente vínculo con las comunidades a través de su Programa Puertas Abiertas, Enap Magallanes concretó dos importantes actividades relacionadas con el mundo académico y estudiantil de la región. Mediante visitas a las instalaciones de la empresa en Laredo y Cabo Negro, la estatal dio a conocer sus 80 años de historia energética, relacionada con la exploración y desarrollo de los hidrocarburos, pero, además, el trabajo que realiza para impulsar nuevas energías.

“A 80 años del descubrimiento del petróleo en Magallanes, podemos decir con mucho orgullo que Enap ha sabido reinventarse, extrayendo -en forma responsable- los recursos naturales tan propios de este territorio, como el gas y el petróleo, pero también hemos demostrado que podemos ser protagonistas en el desafío de la transición energética, aportando, primero, con un parque eólico y, próximamente, con una planta de hidrógeno verde (H2v) que permitirá estudiar distintas aplicaciones de este recurso”, explicó el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.

Para difundir este trabajo, la empresa ha recibido en sus instalaciones a diferentes grupos académicos. Uno de ellos fueron los estudiantes de Mecánica Automotriz y Construcciones Metálicas del Liceo Politécnico Bicentenario Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, quienes llegaron hasta los talleres de Maestranza en Laredo para conocer el trabajo que allí se realiza en la reparación y confección de piezas y equipos que son indispensables para la operación. “Es una tremenda experiencia para ellos conocer cosas nuevas, como los motores grandes, las herramientas, los equipos y, sobre todo, la seguridad que hay”, explicó el docente Marcos Pérez.

En tanto, la directora de articulación de los Liceos Técnico-Profesionales, Carolina Domínguez, relevó la importancia de que los estudiantes salgan de las aulas. “Hoy día en Magallanes está ocurriendo un cambio tecnológico muy relevante y que Enap nos reciba, sobre todo viniendo desde Puerto Natales, es fundamental para el desarrollo de las competencias técnico-profesionales de estos jóvenes. Esto les cambia el mundo y les abrimos las posibilidades para que se queden en la zona”, afirmó.

Diplomado de hidrógeno verde

La segunda actividad fue la visita de los estudiantes del Diplomado Hidrógeno Verde: Tecnologías, Aspectos Ambientales y Seguridad, programa impartido por la Universidad de Magallanes (UMAG) y coordinado por su Facultad de Ingeniería, para impulsar la adaptación formativa a las demandas de la nueva industria y contribuir a su desarrollo sostenible.

La actividad reunió a más de 25 profesionales, quienes pudieron conocer de primera fuente la realidad productiva y ambiental del territorio que es de los primeros donde desarrollarán iniciativas de H2v a nivel nacional. “Son los pioneros en su clase en Magallanes, en cuanto a la producción de energía renovable y es bueno que ellos vengan porque la región va a enfrentar desafíos muy grandes, en los cuales Enap siempre ha estado dando los primeros pasos y allanando el camino para que el resto de las industrias se puedan instalar en la zona”, señaló el director de Desarrollo de Enap Magallanes, Pablo Astudillo.

Durante el recorrido, tanto estudiantes como docentes observaron los procesos asociados a la generación eólica, con el parque Vientos Patagónicos; y las obras de construcción de la planta de H2v, la cual debiera entrar en operación en 2026. “Aquí tienen la oportunidad de ver, en la práctica, todo el contenido teórico y virtual de las clases, y se pueden resolver muchas dudas, tornando todo mucho más real”, explicó la académica e investigadora del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE) UMAG, Cristiane Carvalho.

La químico ambiental y estudiante del diplomado, Nicole Tapia, valoró la instancia y el aprendizaje. “Ha sido una experiencia genial, estuvimos dentro de un aerogenerador, lo que nos ayuda a aterrizar todo lo que nos han enseñado; agradezco el apoyo de Enap”, afirmó.


CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

admempresas

ADMINISTRACIÓN EN INACAP: ARTICULACIÓN CON EMPRESAS, MODERNIZACIÓN Y BENEFICIOS DE ADMISIÓN 2026

FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR KARIM BIANCHI: "EL EXMINISTRO PARDOW LE MINTIÓ AL PAÍS Y HOY INTENTA ELUDIR SU RESPONSABILIDAD"

EXPO ANGUS 2025 MUESTRA EL POTENCIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LA GANADERÍA PATAGÓNICA