CONTROLAN INCIDENTE EN GASODUCTO DE ENAP MAGALLANES Y AVANZAN EN NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO

Enap informó que el incidente registrado durante la madrugada de este martes en el sector de Posesión, en la región de Magallanes, se encuentra completamente controlado y con el fuego extinguido.

Según se detalló, el hecho se produjo durante tareas de limpieza del gasoducto 18, lo que generó una fuga de gas y un punto de ignición. Tras la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y los equipos de respuesta, en coordinación con Bomberos y autoridades locales.

Como resultado del incidente, un trabajador resultó lesionado y fue trasladado a un recinto asistencial, donde se encuentra fuera de riesgo vital. La empresa aseguró además que no se registraron daños al medioambiente.

Durante las próximas horas, los distintos procesos operacionales iniciarán su fase de normalización. De manera preventiva, se suspendió temporalmente el suministro a algunos clientes industriales de la región, con el fin de priorizar el consumo domiciliario.

​

