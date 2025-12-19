Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

CONTROLAN INCIDENTE EN GASODUCTO DE ENAP MAGALLANES Y AVANZAN EN NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO

​El evento ocurrió durante labores de limpieza en el gasoducto 18, en el sector de Posesión. Un trabajador resultó lesionado, sin riesgo vital.

FOTO ENAP

Enap informó que el incidente registrado durante la madrugada de este martes en el sector de Posesión, en la región de Magallanes, se encuentra completamente controlado y con el fuego extinguido.

Según se detalló, el hecho se produjo durante tareas de limpieza del gasoducto 18, lo que generó una fuga de gas y un punto de ignición. Tras la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y los equipos de respuesta, en coordinación con Bomberos y autoridades locales.

Como resultado del incidente, un trabajador resultó lesionado y fue trasladado a un recinto asistencial, donde se encuentra fuera de riesgo vital. La empresa aseguró además que no se registraron daños al medioambiente.

Durante las próximas horas, los distintos procesos operacionales iniciarán su fase de normalización. De manera preventiva, se suspendió temporalmente el suministro a algunos clientes industriales de la región, con el fin de priorizar el consumo domiciliario.


CNDTGORE

GOBIERNO REGIONAL Y CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL CREAN EL COMITÉ DE DESARROLLO TERRITORIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

Leer Más

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

Cogrid Enap 2
nuestrospodcast
FOTO ENAP

CONTROLAN INCIDENTE EN GASODUCTO DE ENAP MAGALLANES Y AVANZAN EN NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Cogrid Enap 2

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ipsseremitrabajo

IPS Y SEREMI DEL TRABAJO LANZAN PLATAFORMA “MI SEGURO SOCIAL”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
csalfa

CONSTRUCTORA SALFA DESTACA APORTE SOLIDARIO EN CAMPAÑA DEL JUGUETE Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA SUS TRABAJADORES EN PUNTA ARENAS