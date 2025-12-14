Punta Arenas,
14 de diciembre de 2025

CONCESIÓN MARÍTIMA: EL TRÁMITE QUE TIENE EN VILO EL MAYOR PROYECTO DE PUERTO NATALES

A casi tres años de la asignación de recursos, el emblemático proyecto de más de 9 mil millones de pesos sigue paralizado. ​

La paciencia de la comunidad natalina ha llegado a su límite. Lo que en 2023 se anunció como la transformación definitiva del borde costero de la ciudad, hoy se mantiene como promesas postergadas. La Municipalidad de Natales, bajo la administración de la alcaldesa Ana Mayorga, ha decidido alzar la voz para denunciar el estancamiento administrativo que mantiene bloqueada la ejecución de la cuarta etapa de la Costanera Pedro Montt, buscando explicaciones principalmente en la gestión del SERVIU.

A la fecha, el proyecto sigue siendo un "gigante dormido". Pese a contar con el respaldo financiero y técnico necesario, la obra no ha logrado avanzar ni un metro debido a que el organismo estatal no ha concretado la solicitud de la concesión ante la autoridad marítima, un requisito legal ineludible para intervenir el sector.

Cronología de una espera injustificada

La frustración local tiene fundamentos sólidos en los números y las fechas. Fue en junio de 2023 cuando el Consejo Regional dio luz verde a una inversión histórica para la comuna. En aquel entonces, se aprobaron 6 mil 41 millones 296 mil pesos vía FNDR, los cuales, sumados al financiamiento sectorial, consolidaron un presupuesto total de nueve mil 263 millones 499 mil pesos.

El objetivo era claro, intervenir 20 mil 561 metros cuadrados entre la calle Manuel Señoret y la Ruta 9 (Rotonda), otorgando una continuidad paisajística vital para la ciudad. Sin embargo, el calendario original, que estipulaba un periodo de ejecución de 15 meses, ha quedado obsoleto frente a la inacción burocrática.

Gestión Municipal: Agotando todas las instancias

La actual administración municipal ha asumido este "nudo crítico" como una prioridad absoluta. "No podemos permitir que un proyecto financiado, diseñado y anhelado por nuestros vecinos, muera en un escritorio de un servicio público", indicaron desde el municipio.

La alcaldesa Ana Mayorga ha instruido el envío de reiterados oficios al SERVIU, buscando destrabar el proceso. No obstante, la respuesta ha sido el silencio o dilaciones que no se condicen con la urgencia que demanda una ciudad turística.

Lo que Natales está perdiendo

La paralización no es solo un problema administrativo; tiene un costo social tangible. El diseño del proyecto, validado en su momento por las autoridades y la comunidad, contempla soluciones que hoy son urgentes:                                                      

  • Seguridad y Tránsito: Pavimentación de calzadas y aceras en mal estado, nueva iluminación y señalización.
  • Inclusión Real: El proyecto fue concebido para garantizar el tránsito de personas con discapacidad, una falencia grave del sector actual.
  • Esparcimiento: La construcción de ciclovías, áreas verdes con especies nativas y juegos infantiles.

Un llamado a la acción

Desde el municipio se hace un llamado enérgico a las autoridades regionales y al Ministerio de Vivienda (MINVU) para destrabar y priorizar este proyecto. La administración de la alcaldesa Ana Mayorga reafirma su compromiso de no descansar hasta ver las obras en marcha. "Natales ya cumplió con esperar, ahora le toca al Estado cumplir con ejecutar", sentencian desde el municipio.

La comunidad exige respuestas concretas, por lo que el Municipio agotará todas las instancias administrativas y políticas para asegurar el financiamiento y la pronta ejecución de la costanera. Nuestra prioridad ineludible es convertir este legítimo anhelo ciudadano en una infraestructura tangible y real.


Fiscalizacion Antonio Varas BBNN Armada

CON APOYO DE LA ARMADA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES FISCALIZÓ TERRENOS EN LA PENÍNSULA ANTONIO VARAS

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

COMISARÍA VIRTUAL: MÁS DE 165 MIL PERSONAS HAN HECHO EL TRÁMITE PARA EXCUSARSE DE VOTAR EN SEGUNDA VUELTA

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

VOCALES DE MESA DENUNCIAN FALTA DE CALEFACCIÓN EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE VILLA LAS NIEVES DURANTE SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

POR ÚNICA VEZ PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL PUEDES ADELANTAR PARTE DEL TRÁMITE PARA EXCUSARTE POR COMISARÍA VIRTUAL

LUIS LAMBIS LLEGA CON SU CUMBIA A DREAMS PUNTA ARENAS